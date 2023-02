Remueven a dos funcionarios del penal de Puente Grande acusados de abuso sexual

La Dirección de Prevención y Reinserción del Estado de Jalisco aceptó la medida cautelar que dictó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) de remover a los funcionarios acusados de violar a cuatro custodias mientras se realiza la investigación correspondiente.

"Recibimos la aceptación de una de las medidas cautelares, como no hubo denuncia todavía, las otra medidas no aplicaban y aceptaron la medida cautelar de remover a los señalados en lo que se hace la investigación", explicó la presidenta de la CEDHJ Luz del Carmen Godínez González.

Te podría interesar: Suprema Corte cierra al público el registro de agresores sexuales de la CDMX

Godínez González señaló que hasta el momento dicho organismo no ha tenido acercamiento con las custodias que fueron agredidas sexualmente pues no han levantado alguna queja. Actualmente, el organismo se encuentra en el período de solicitar información, al no tener certeza de lo que ocurrió y en espera de respuesta para integrarla a la queja de oficio.

"Nosotros no tenemos contacto, no han buscado acudir a la Comisión, ninguna de estas víctimas, ni ninguna persona a nombre de ellas. No tenemos queja levantada", añadió.

OMG! Denuncian a Pablo Montero por presunto abuso sexual de dos menores de edad chiapanecas

Cuatro custodias fueron abusadas sexualmente por internos en una torre de la Comisaría de Sentenciados. Foto. Aurelio Magaña | El Occidental

La semana pasada Juan Manuel Mercado Gómez, presidente de la Organización Nacional de Derechos Humanos y Labores de los Policías de México señaló en un video que cuatro custodias fueron abusadas sexualmente por internos en una torre de la Comisaría de Sentenciados, también conocido como CRS.

"Cómo ustedes pretenden garantizar la seguridad de las mujeres tapatías si no pueden garantizar la seguridad de nuestras compañeras custodias. El día 10 de febrero violaron a cuatro compañeras custodias dentro de su área laboral, donde los supervisores, director de la penal, permitieron esto", señaló Mercado Gómez.

Ante esto, el gobernador del estado Enrique Alfaro, negó que se haya abusado sexualmente de algunas custodias en la zona de las torres de vigilancia por parte de internos del penal de Puente Grande.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No tiene una fuente oficial, quien hace esa denuncia fue un policía que fue despedido porque no trabajaba, que se ha manifestado no sé cuántas veces, no hay ninguna información en ese sentido”, dijo.

Publicado originalmente el El Occidental