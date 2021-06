Reo fugado conocido como "El Pirulí" no es el homicida de los estudiantes: Barbosa

El gobernador d Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer que Felipe N, el reo fugado del penal en Puebla conocido como "El Pirulí" no es el homicida del caso de los tres estudiantes y el chofer de Uber asesinados.

Por medio de una conferencia de prensa, el mandatario señaló que los medios de comunicación dieron mal la información con respecto a Felipe N y que a él se le detuvo en noviembre de 2020 por encabezar un a banda delictiva en Huejotzingo.

"El que se fugó no está vinculado en la ejecución de los estudiantes de medicina y el conductor de Uber. Que quede claro porque ya por ahí anda un rector de una universidad privada ya se escandalizó y dijo cosas sin verificar y la prensa difundió. No, no es así, hoy le he pedido a la Fiscalía que envíe un boletín de todo esto".

Sobre la fuga de un PPL, Felipe Hernández Tlatelpa, de quien se ha difundido que fue parte de quienes asesinaron a tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber, no es así. pic.twitter.com/xN2TJhQNWG — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) June 8, 2021 He pedido a la @FiscaliaPuebla que envíe un boletín informativo sobre estos hechos. El tema de la fuga de cualquier PPL es sancionable y reprochable. pic.twitter.com/MJlwxCuwZq — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) June 8, 2021

Sin embargo, fue el año pasado cuando el mismo Barbosa había asegurado que "El Pirulí" había sido parte del caso de los alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Universidad Popular Autónoma de Pebla (UPAEP), así como del conductor.

"Quiero hablar sobre detenciones importantes que se hicieron ayer, se detuvo mediante orden de aprehensión, no por algún delito en flagrancia al líder de esta banda que mató a los estudiantes de Medicina y a un chofer de Uber en Huejotzingo. El nombre del detenido es Felipe N. alias “El Pirulí… ya era el último por detener".

El gobernador afirmó también que las autoridades de todo el país lo están buscando en colaboración de autoridades federales y locales "y pronto estaremos dando con él".

Se cambia de ropa y se fuga

Cabe destacar que el 6 de junio se habían reinstalado las visitas a los reos y esta fue la oportunidad de Felipe N para lograr fugarse del Centro de Reinserción Social de San Miguel, en la capital poblana.

"El Pirulí" escapó presuntamente después de recibir la visita de su hermano y cuñada, momento que aprovechó para cambiarse de ropa en el área de visitas conyugales para luego salir del reclusorio burlando los filtros de seguridad y sin que los custodios se dieran cuenta.

“Llega una visita, llegan visitas, apenas recientemente se abrieron las visitas y ahí un cambio de vestimenta y de pase y bueno no se detectan, no se actúa cómo se debe actuar, no voy a hablar de que hubo colusión o no, solamente ocurrió este hecho”, dijo gobernador.

Foto: El Sol de Puebla

Felipe N había sido capturado en noviembre del año pasado en un operativo de agentes de la Fiscalía de Puebla, Policía Estatal y Guardia Nacional.

El Sol de Puebla dio a conocer que José N, alias “El Osiris” y/o “El Oso” y Juan Fernando N, alias “El Español” son los internos que ayudaron en su fuga.

Fuentes policiacas agregaron que dentro de las primeras pesquisas que realiza la Fiscalía General del Estado, se sabe que además de los 17 empleados del Cereso que fueron detenidos por su presunta participación en la evasión del reo, está su hermano.

Con información de Alba Espejel I El Sol de Puebla