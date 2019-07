Reportera interpone denuncia formal contra el gobierno de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -La columnista y periodista independiente mazatleca Janeth Bañuelos Félix interpuso una denuncia ante la Vicefiscalía General de la zona sur de Sinaloa en contra de funcionarios municipales, entre ellos el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por violentar el derecho a la libertad de expresión.

Previo a su llegada a la Vicefiscalía, la periodista, a través de sus redes sociales, relató cómo durante dos meses ha sido objeto de agresiones y acciones intimidatorias, incluso denunció que la han perseguido por la calle, han merodeado su hogar, le han tomado fotografías y videos estando sola y con su familia.

Sociedad Discuten diputados cambios en modelo de protección a periodistas

“Quiero comentar que me siento acosada e intimidada por el tono amenazante que ha hecho sobre mí el director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán, Jorge Olegario Contreras Núñez, a raíz de la publicación de la columna del día de ayer (martes)”, escribió Bañuelos en su cuenta de Facebook.

La comunicadora señala como probables responsables al director de Comunicación Social del Ayuntamiento, Jorge Olegario Contreras Núñez y al asesor de presidencia, Sergio Rubio Rodríguez. Su denuncia fue recibida por el vicefiscal Cruz Alejandro Flores Salazar.

Y ante la denuncia interpuesta por Bañuelos Félix, el Alcalde Municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, negó que su gobierno haya incurrido en actos de intimidación o amenazas, para luego calificar los señalamientos como “un golpeteo mediático”.

“Son vaciladas, yo no soy capaz ni de matar una mosca, ni de amenazar a nadie. Yo les digo: miren, quienes me conocen de toda la vida saben que soy incapaz, por eso ese tipo de cosas se estrellan en las paredes. Somos personas todos y en ningún momento me tocó oír algunas grabaciones en las que se haya amenazado a alguien”.

En lo que va de la actual administración municipal, encabezado por Luis Guillermo Benítez Torres, el Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión ha registrado un total de 14 agresiones y bloqueos informativos, de los cuales el gremio periodístico ha sido objeto por parte de funcionarios públicos. Entre esas 14, se agregan casos registrados en el municipio de Escuinapa.

Los periodistas enfrentan un clima hostil e incierto debido a las denotaciones públicas al gremio, amenazas, intimidaciones, espionaje, intentos de control a través de publicidad oficial, campañas de desprestigio, así como distintas prácticas que en la mayoría de los casos van enfocadas a evitar que informen con libertad a los ciudadanos sobre las acciones de gobierno y el uso de recursos públicos, informó el Colectivo.