Reporteros exigen justicia a un año del asesinato del periodista Javier Valdez, en Teotihuacán

Teotihuacán, México.- La mañana del martes, reporteros y comunicadores del Valle de México se manifestaron en la zona arqueológica de Teotihuacán para exigir que se esclarezca el crimen del periodista Javier Valdez.



Al sitio arribaron varios corresponsales de medios nacionales y estatales, quienes desplegaron una manta al pie de la Pirámide del Sol con la leyenda, “justicia por el asesinato de Javier Valdez”.

Valdez se desempeñó como corresponsal de La Jornada en Sinaloa y editor del semanario Ríodoce, fue asesinado el mediodía del 15 de mayo del 2017 en el centro de Culiacán.

El periodista y escritor de 50 años, especializado en temas de narcotráfico, fue atacado por sujetos encapuchados a unos metros de las instalaciones de Ríodoce.

Los comunicadores pidieron que se haga justicia por los homicidios y agresiones hacia periodistas en diversas partes del país y demandaron a las autoridades brindar protección para ejercer la labor.

“Hoy se cumple un año del asesinato de Javier, entonces lo que nosotros estamos exigiendo es que se esclarezca este asesinato y no solamente el de él sino de todos los comunicadores que han sido asesinados y que no hay nada hasta el momento que nos indique por qué fue , por qué fueron cometidos estos asesinatos y además también decirte que hoy los periodistas estamos expuestos a todo, es muy peligroso esta profesión y se cometen y se comenten asesinatos y no hay justicia , no hay esclarecimiento de estos hechos”, refirió la periodista Alejandra Gudiño.