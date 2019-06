[Video] Raptan a exalumna de la UDLAP en Ciudad de México

Una poblana de nombre Ana Karen y exalumna de la Universidad de las Américas (UDLA) fue privada de su libertad la noche del domingo pasado afuera de su edificio ubicado en la colonia Polanco de la Ciudad de México, justo cuando regresaba del supermercado. Desde entonces, la familia de la joven de 28 años de edad, no ha vuelto a tener más noticias sobre ella.

La familia de la víctima presentó la denuncia ante la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, dónde se continúa con las pesquisas en un intento por localizar a la joven y liberarla.

Las primeras investigaciones de la Policía señalan que alrededor de las 20:00 horas del pasado domingo 9 de junio, la estudiante, que es hija de un empresario de Puebla dedicado a las bienes raíces, acudió a un centro comercial de autoservicio localizado en la calle Horacio.

CAPTAN SECUESTRO de UNA JOVEN EN @PolancoDF

Así se llevaron SECUESTRADA estos hombres, a una joven en la calle de Emerson.

La sacaron del edifico, la subieron a ese auto y huyeron.

3 personas vieron, pero nadie llamó a la @SSP_CDMX@PGJDF_CDMX investigahttps://t.co/MTsGQFu4de pic.twitter.com/U4Na5XTpq8 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) 13 de junio de 2019

De regreso a su departamento, en calle Emerson, cuando hablaba por teléfono con su novio, quien radica en Puebla, este solo escuchó que de repente la joven gritó: " no me hagan daño, no me hagan daño".

Sin embargo, desde la desaparición de Ana Karen hasta ahora nadie se ha comunicado con la familia para pedir algún rescate por su liberación.

Durante las indagaciones se logró ubicar un vídeo en el que se aprecia a tres sujetos que someten a la joven y de manera violenta se la llevan.

De igual forma un testigo ha declarado ya ante el Ministerio Público la forma en que ocurrió la desaparición.

Irónicamente, en septiembre de 2010, Ana Karen participó en un video para “Nuestro México del Futuro”, un movimiento que la empresa GNP seguros creó en ese entonces, con el fin de que los mexicanos se sumaran a dar un mensaje positivo y su visión sobre el México que querían tener.

Fue así como la egresada de la UDLAP participó en uno de los videos de la campaña, en donde externó su confianza en la labor de la policía para sentirse en un país seguro.

“Mi nombre es Ana Karen García, yo vivo en un México donde todos nos respetamos, donde el turismo es la primera potencia, y todos nos respetamos. Un México donde la policía hace un buen trabajo, y nos sentimos seguros y protegidos en nuestro país. Yo vivo en un México donde la cultura es valorada como lo que es, y nuestras raíces son respetadas, donde todos somos uno mismo”, con firmeza y una sonrisa dibujada en el rostro, expresó la entonces universitaria.

Nueve años después, en un México totalmente distinto al que Ana Karen añoraba, fue interceptada y secuestrada por dos sujetos desconocidos que la obligaron a subir a un vehículo, frente a la vista de varios testigos que no hicieron nada por evitar su plagio. El momento, incluso fue captado por las cámaras de vigilancia que se ubican en el lugar de los hechos, en la calle Horacio de Polanco.

Antes de que se descubriera que todo se trataba de un secuestro, familiares y amigos difundieron la fotografía de Ana Karen con el fin de ubicarla rápidamente, con la ayuda de la ciudadanía.

Con información de Noel F. Alvarado | La Prensa

