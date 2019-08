Sí fue un policía quien mató a migrante hondureño en Coahuila: fiscalía estatal

Saltillo, Coahuila. - Si fue un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones el que dio muerte a un migrante hondureño este miércoles por la noche y quién que resulte responsable, de los seis que participaron en los hechos, será puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda y reciba el castigo que merece, de acuerdo con la ley.

Así lo dio a conocer el Fiscal General del Estado, quien apuntó que no habrá protección en Coahuila para ningún policía que actúe fuera de lo que les marca la ley, porque los avances en materia de seguridad en el estado no se pueden mantener si no se sanciona a los que cometen daños en contra de la sociedad.

Gerardo Márquez Guevara, destacó que lamentablemente se ha comprobado que uno de los seis elementos de la Fiscalía que participaron en este suceso es el responsable de la muerte del migrante hondureño y que en unas 8 o 10 horas se sabrá quién fue para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

Hace un momento: elementos de la @FGECoahuila ejecutaron a balazos a dos migrantes en la Colonia San Miguel; uno de los muertos dejó a salvo a su bebé pic.twitter.com/X8U6hnJjWq — Alex! (@twalex2) 1 de agosto de 2019

Comentó que estas horas son el tiempo estimado que se tiene para terminar y confirmar las pruebas de balística, para saber de qué arma salió el disparo y quién lo hizo

A estas se suman las de rodizonato de sodio y los exámenes de la necropsia que se practica al cuerpo del occiso.

Adelantó que en menos de 48 horas estará terminada la carpeta de investigación del caso, misma que se hace con el acompañamiento de representantes de organismo de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y de migrantes, y del Cónsul de Honduras en el Estado, para darle total transparencia al mismo.

Posicionamiento sobre asesinato de personas migrante por fuerzas del Estado de Coahuila #Saltillo #Coahuila pic.twitter.com/OfHTAmtOLj — CasaMigranteSaltillo (@CDMSaltillo) 1 de agosto de 2019

Explicó que las investigaciones también determinarán si los Agentes de la Fiscalía abusaron de la fuerza o actuaron con dolo y si están mal preparados.

"Pero no vamos a permitir que ningún elemento de la Fiscalía actúe fuera de lo que establece la ley. De hacerlo será castigado por las autoridades competentes”, abundó.

Indicó que hasta el momento se han entrevistado a cuatro testigos de los hechos, porque son los únicos que se han encontrado en la Casa del Migrante, y que, si hay otros diez, como se menciona en algunos medios, no se les ha encontrado y se les invita a que rindan sus declaraciones para hacer más transparentes los hechos.

Agentes iban contra narcos, dice fiscalía

Mencionó que estos Agentes andaban tras un grupo de vendedores de drogas en la colonia 5 de Mayo, a uno 400 0 500 metros de donde se suscitaron los hechos, donde una semana antes ya habían detenido a dos narcomenudistas.

Márquez Guevara apuntó que lo que interesa en estos momentos más que nada, es determinar la responsabilidad de los elementos policiacos y después revisar si hubo errores en la investigación, pero el responsable será castigado.

Los policías involucrados en los hechos están a disposición de la comandancia de la Fiscalía hasta que se concluyan las averiguaciones.

