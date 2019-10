Sobrino de exgobernador Yunes atropella a policía e intenta darse a la fuga

Veracruz, Ver. 01 Octubre 2019.- Elementos de tránsito del estado de la delegación de Medellín dentro del operativo para detectar vehículos con polarizado y faltas al reglamento marcaron el alto a una unidad particular marca Nissan tipo Sentra color Negro que no llevaba la placa delantera, y vidrios polarizados (lo que está prohibido), pidiendo los oficiales de tránsito a su conductor la identificación del vehículo, así como su licencia de conducir, cosa que su conductor el cual se identificó como Elias Yunes Crespo (sobrino del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares) así lo dijo, y quien iba acompañado de otro hombre respondió a los oficiales de tránsito estatal pues que no contaba con licencia de conductor.

Por lo que los oficiales pidieron bajara del vehículo, momento en el cual Yunes Crespo trató de fugarse en repetidas ocasiones, arrollando la moto patrulla del oficial, y posteriormente aventó el vehículo contra de Manuel Alberto Rodriguez Santos (oficial de transito estatal), arrollando y pasando una llanta de su vehículo sobre la pierna izquierda y atropellándolo nuevamente de reversa, por lo que fue bloqueado por otro automovilista para evitar que huyera.

Testigos comentan que incluso el responsable trató de privar de la vida al oficial al que ya tenía debajo de su automóvil gravemente herido.

Política Osorio Chong, responsable de lo que le pase a mi familia: Javier Duarte

Los oficiales de tránsito solicitaron el apoyo de seguridad pública para la detención del conductor Yunes Crespo, y puesto a disposición de la Sub-Unidad Zona Norte de la Fiscalía General del Estado, en tanto que el oficial de tránsito estatal fue canalizado a urgencias de un hospital cercano en un ambulancia.

La víctima presentó formal denuncia en contra de Elias Yunes Crespo por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones dolosas.

Justicia Denuncian ante FGR a Yunes Linares por esconder deuda de 27 mil mdp

Justicia [Exclusiva] No me arrepiento de nada: Javier Duarte