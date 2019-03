Suman 20 cadáveres hallados en canal de Ixtlahuacán, Jalisco

Las labores de búsqueda de más cuerpos concluyeron este viernes en el canal de aguas pluviales de Ixtlahuacán de los Membrillos, en donde este jueves fueron localizados 19 cuerpos, sin embargo, al hallarse una bolsa más con restos humanos, la suma final fue de 20 cuerpos.

Previo al último hallazgo, el fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, confirmó durante una rueda de prensa que "hasta el momento fueron localizados 19 cuerpos: 18 de ellos masculinos y una femenina. En lo general han terminado las necropsias, algunos de los cuerpos muestran evidencias de haber fallecido por estrangulación, por arma de fuego, algunos por contundentes", señaló el funcionario.

Sigue #EnVivo la rueda de prensa del Fiscal Estatal en torno a los avances en las investigaciones sobre el hallazgo de personas fallecidas en los límites de Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto y Tlajomulco.https://t.co/vDReRRoqdO — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) 15 de marzo de 2019

El titular de la Fiscalía del Jalisco, precisó que las edades de las víctimas van desde los 20 hasta los 50 años. Algunas de éstas presentan evolución cadavérica va de entre los 2 y 21 días. De la misma manera señaló que la mayoría tenían tatuajes, por lo que ya se les hicieron tomas fotográficas para cotejarlos con las bases de datos de personas desaparecidas y lograr su identificación.

Por ahora la Fiscalía jalisciense ha logrado la identificación parcial de uno de los 19 cuerpos, por medio de sus huellas dactilares, mediante las cuales se determinó que el hombre era originario de Sinaloa y tenía antecedentes penales. Del resto no se han tenido resultados positivos en las confrontadas con las personas registradas como desaparecidas.

Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco. Foto: Elizabeth Ibal

"Se cotejó también la base de datos de las ropas que llevaban puestas para ver si coincide con alguna denuncia presentada con anticipación; en ambos casos anteriores sin resultados positivos”, señaló el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, quien añadió que la información de los cuerpos será compartida con el resto de los estados del país y de la Fiscalía General de la República.

Es de mencionar que a uno de los finados le encontraron una credencial electoral, pero al acudir al domicilio marcado en la credencial, les indicaron que no conocían a la persona, por lo que es posible que se trate de una credencial falsa.

La Fiscalía investiga si hay vinculación con otros cuerpos encontrados en otro canal pluvial de Tlajomulco, cuyo embalaje es similar a los hallados en Ixtlahuacán.

No descarta participación del CJNG

Foto: Especial

Solís Gómez, no descartó que detrás de este multihomicidio esté el Cártel Jalisco Nueva Generación (CNJG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien actualmente se encuentra en pugna por el control de la distribución y venta de droga en la entidad con el Cártel Nueva Plaza que encabeza Carlos Enrique Sánchez Martínez.

"No lo descartamos es uno de los carteles en pugna no solamente aquí en el estado de Jalisco si no está en pugna de muchas entidades de la República con otros grupos delictivos (...) Si fuera el caso criminal que obedece a esta unidad criminal se procederá de la misma manera esperamos poder llegar al fondo de los hechos seguramente pudiera tener intervención en esto y si así fuera el caso vamos a proceder con todo el rigor", destacó el fiscal.

Concluye búsqueda

A las 15:00 horas, la dependencia estatal señaló que las búsquedas en el canal ubicado en el camino a La Capilla se dieron por concluidas, una vez que los buzos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado ya no encontraron más cuerpos. Ello después de que localizaron el cuerpo número 20.