Surgen "casas del terror" del narco en Jalisco; había torturas y ejecuciones

Tortura, terror y muerte era lo que se vivía en dos casas aseguradas en hechos distintos en los municipios de Guadalajara y Tlajomulco en donde fueron rescatadas 17 personas, además de que cuatro personas fueron halladas muertas.

Los sobrevivientes fueron rescatados con múltiples huellas de violencia. En esos casos los vecinos aseguraron desconocer que se realizaban ese tipo de prácticas vinculadas con grupos delictivos que operan en Jalisco.

El primero de esos casos se descubrió alrededor de las 8:15 horas de este viernes en la confluencia de la calle 5 de Febrero y R. Michel, en la colonia Del Periodista, en Guadalajara, en donde un sujeto golpeado y con los brazos amarrados, se acercó a policías que patrullan la zona, el cual les manifestó que había escapado de la finca donde estaba privado de la libertad al igual que otros hombres.

#EsNoticia | Policías de Guadalajara rescataron a nueve hombres que se encontraban privados de la libertad en una finca de la colonia Del Periodista vecinos aseguran que no sabían que en la finca era usada como casa de seguridad.https://t.co/fOTi4e1QLq — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) 3 de mayo de 2019

Los elementos se dirigieron a una finca ubicada en el cruce de Bartolomé de las Casas y Río Bravo, pero antes de llegar encontraron a dos víctimas más que también habían logrado escapar al estar ausentes sus captores.

Al llegar a la vivienda, los oficiales localizaron a otras seis personas privadas de la libertad. Todos son jóvenes del sexo masculino, los cuales encontraban policontundidos.

Un policía de Guadalajara en entrevista señaló que los rescatados no informaron cuánto tiempo llevaban en esa finca contra su voluntad: "Nada más nos comentaban que los tenían sin agua y sin comida (...) dice que se pudo escapar porque no estaban las personas que lo estaban vigilando (...) los vecinos comentan que no habían notado ninguna situación rara. La casa es rentada, tienen seis meses aproximadamente rentándola", también destacó el uniformado que a simple vista no había huellas de sangre, ni nada que pareciera irregular en el interior.

Presumiblemente sólo uno de los rescatados presentaba amputación de un dedo del piel.

Pesadilla en calles de Tlajomulco

A menos de seis horas del hallazgo anterior, es decir a las 13:50 horas, a través de un reporte anónimo realizado al número de emergencias 911 se denunció que en una finca de las calles Piña y Mandarina, en San Sebastián, en el municipio de Tlajomulco había personas lesionadas, las cuales estaban privadas de la libertad.

Policías municipales al llegar aseguraron a ocho personas: cinco hombres y tres mujeres, quienes tenían lesiones de arma blanca, por lo que fueron trasladados por paramédicos a un hospital para que recibieran atención médica.

En el cuarto de lavado de la finca se localizaron cuatro personas muertas, por los indicios y los rastros de líquido hemático se logró saber que las víctimas recién habían sido privadas de la existencia.

Ante la sospecha de que haya otros cuerpos sepultados en la finca se solicitó la presencia de canes especializados en la búsqueda de cuerpos, los cuales arribaron al inmueble la a las 17:45 horas.

Habitantes mencionaron que alrededor de la 13:00 horas, es decir antes del reporte hecho a la Policía, avistaron que al menos 15 personas escapaban de la vivienda, algunos de ellos tenían las manos esposadas y con visibles lesiones en el cuerpo.

El municipio de Tlajomulco, ubicado al sur de la Zona Metropolitana es uno de los que mayor problemática ha tenido en cuanto a que viviendas abandonadas sean utilizadas como "casas del terror" o como cementerios clandestinos. El caso más reciente de fosas en ese municipio, ocurrió el pasado 24 de abril cuando se descubrió una finca en la Privada Veracruz y Gregorio Rodríguez, en Santa Cruz del Valle.

Líneas llevan al narco

Sobre el caso acontecido en Guadalajara, el fiscal Gerardo Octavio Solís señaló que “estamos hablando de de la liberación de un grupo de individuos, que aún cuando la mayoría de ellos podrían tener antecedentes penales y que de investigaciones preliminares pudieran estar relacionados con la venta al menudeo de droga”.

Por su parte, el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, indicó que a diferencia de otros casos en los que se localizaron fincas de seguridad, en esta ocasión la intervención de las policías municipales fue oportuna y permitió el rescate de 17 personas con vida en ambos municipios.

Para Del Toro, ese tipo de hechos tiene relación con el conflicto de grupos delictivos antagónicos "mantendremos la lógica de que se advierte que es la disputa entre los grupos delincuenciales y que se hace en una especie de citas a quienes aparentemente se dedican al narcomenudeo para ver en qué lado deciden participar y es algo que ha venido sucediendo en la ciudad".

Hasta el momento no se ha confirmado la localización de más cuerpos en la casa de San Sebastián, sin embargo las labores continuaban con apoyo de binomios caninos.

Lee más historias de El Occidental ▼

Policiaca Niña de 3 años murió al recibir un disparo cuando su padre era privado de la libertad

Policiaca Hallan otra casa de seguridad, ahora en Tlajomulco; había 8 heridos y 4 occisos