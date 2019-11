Tamaulipas estrenará Fiscalía con 'balas' de independencia

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) comenzó este lunes la transición para convertirse en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), ajustandose así la entidad a los procesos de transformación nacional.

En cumplimiento a la reforma constitucional del 15 de noviembre del 2018, aprobada por el Congreso de Tamaulipas, y acorde a lo establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, publicada el pasado 20 de agosto en el Diario Oficial, a partir de este 18 de noviembre se inició este cambio para convertirse en un organismo autónomo.

La FGJET fue dotada por el Poder Legislativo de autonomía técnica, administrativa, presupuestal y operativa, con el fin de que realice la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgue una procuración de justicia más eficiente, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalezca el estado de derecho en la Entidad; procure que el culpable no quede impune; así como promueva, proteja, respete y garantice los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.

Pondrá en marcha un nuevo modelo de procuración de justicia basado en un Plan de Persecución Penal, que se ciña a las demandas, condiciones y necesidades de la sociedad en materia de seguridad y justicia, fundada en los principios rectores de legalidad, imparcialidad, igualdad, objetividad, eficiencia, transparencia, independencia, honradez, y respecto irrestricto a los derechos humanos.

La Ley Orgánica de la institución establece que al frente de la Fiscalía estará el Fiscal General, quien se auxiliará cuando menos de tres Vicefiscales, Vicefiscal Ministerial, Vicefiscal de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad, Vicefiscal de Delitos Complejos y de Violaciones de Derechos Humanos.

Estará además la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas; además de las Fiscalías, Direcciones Generales, Órganos y Unidades que determine el Fiscal General conforme a la normatividad vigente y al Plan de Persecución Penal.

La transformación de la Procuraduría General de Justicia en Fiscalía General de Justicia del Estado Tamaulipas dará respuesta a las peticiones de eficiencia en presentación de denuncias, atención de víctimas, así como acceso a la justicia, combate a los índices de inseguridad, impunidad y corrupción, para beneficio de los tamaulipecos.