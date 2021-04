TeBuscamosVero: joven desaparece por su orientación sexual en Colima

Verónica Fonseca está desaparecida y en redes sociales hay una campaña con el hashtag #TeBuscamosVero para dar con su paradero, luego de que presuntamente su familia la internó en un centro de rehabilitación para modificar su orientación sexual

Alondra Zamudio, pareja de Verónica Fonseca reveló el caso el pasado 8 de abril en un extenso hilo de Twitter donde relata cómo recibió abuso físico y psicológico por parte de su madre en una visita a su natal Colima.

El 7 de abril, Zamudio la esperaba de vuelta en Arandas, Jalisco pero en su lugar la habrían llevado por la fuerza a un centro de rehabilitación en Guadalajara. Desde entonces no sabe nada de ella.

"En cuanto tenga noticias certeras se las informaré, por el momento todo sigue igual, no sé nada aún", relató Alondra en un tuit el pasado 12 de abril.

🔴🔴🔴 Hola a todos, ayúdenme a dar con el paradero de Vero. Necesitamos respuesta, no pedimos más, estamos intrigado el porque la familia insiste en no dar pruebas de su paradero ni de su condición.



Vero Fonseca Diaz, no necesita esto, AYUDA#GDL #Colima #manzanillo #LGBTQ pic.twitter.com/M0YMGANW4W — Alondra Zamudio (@Alondra_LRZ) April 9, 2021

Verónica fue ingresada contra su voluntad en un centro de rehabilitación por su familia desde el 7 de abril. Foto. Cortesía | @Alondra_LRZ Twitter

El colectivo Unión Diversa de Jalisco también dio a conocer el caso de Verónica Fonseca Díaz.

En entrevista con El Occidental, Fascinación Jiménez de Unión Diversa de Jalisco, informó que Alondra presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, ya que Verónica es originaria de Colima, asimismo se presentó la denuncia en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y una queja ante la Conapred Jalisco.

En cuanto a la denuncia ante la Fiscalía Estatal, dijo que Alondra Zamudio lo haría desde el municipio de Arandas, Jalisco, de donde ella es originaria.

"Nos resulta preocupante que en pleno 2021 los fraudes llamados terapias de conversión siguen operando en Guadalajara y en diferentes municipios del estado de Jalisco. Algunas víctimas han señalado la presunta responsabilidad de Huerto de Luz, uno de los tantos centros que opera incluso con convenios con Secretaría de Salud y con los permisos del Gobierno", denunció Fascinación Jiménez.

🇲🇽 La Subsecretaría de Derechos Humanos de Jalisco confirmó que ha iniciado la búsqueda de Vero Fonseca en el estado de Jalisco 👏🏼#TeBuscamosVero 👇🏼Da clic para saber más👇🏼 http://bit.ly/VeronicaFonseca Publicado por Unión Diversa de Jalisco A.C. en Miércoles, 14 de abril de 2021





Jalisco busca a Verónica Fonseca

El director de Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco, Andrés Treviño, informó que el Gobierno de Jalisco inició los protocolos de búsqueda de Verónica Fonseca, con perspectiva de diversidad sexual, bajo la presunción de Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).

Tras darse a conocer por Alondra Zamudio que desde el 8 de abril del presente año denunció a través de sus redes sociales que su novia Verónica Fonseca estaba desaparecida, presuntamente por ingresarla a un proceso de ECOSIG.

Al conocerse este hecho, señala Treviño que en las primeras horas del viernes 9 de abril la dirección a su cargo perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco está brindando el acompañamiento jurídico a Alondra para iniciar el procedimiento de búsqueda.

#TebuscamosVero

Les comparto la siguiente información respecto al inicio de los protocolos de búsqueda de Verónica Fonseca, con perspectiva de diversidad sexual, bajo la presunción de Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG) pic.twitter.com/ga4AWXr14e — Andrés Treviño (@andtrelun) April 14, 2021

Explicó que debido a que la desaparición sucedió en el Estado de Colima, se presentó el reporte de desaparición en la Comisión Nacional de Búsqueda para que fuera esta quien turnara el expediente a las Comisiones Estatales de Búsqueda de Colima y Jalisco.

Ya fue turnada a la Comisión de Búsqueda de Colima y a través de la Dirección de Diversidad Sexual a su cargo hará lo conducente con la de Jalisco, ya que Alondra Zamudio tiene información de que presume Verónica fue llevada a un centro para “curar la homosexualidad en la entidad”.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias