Los trabajadores de la industria gasera se han convertido en blanco de la delincuencia en Guanajuato.

Martín Pérez Arredondo, líder del sindicato de la Industria del Gas, similares y conexos de la República Mexicana en Guanajuato, dijo que durante 2017, 12 repartidores de cilindros de gas LP fueron baleados durante intentos de asaltos en el estado, de los cuales cinco de ellos perdieron la vida.

“Tenemos ya un par de años viviendo esta situación de inseguridad entre los repartidores de gas, pero en 2017 hubo 12 baleados, desgraciadamente murieron cinco y ahorita a 12 días de este 2018 ya tenemos otro repartidor fallecido, nos lo secuestraron y desgraciadamente lo golpearon hasta la muerte y lo tiraron en el Canal Coria, en Irapuato; la situación se ha vuelto insostenible para los trabajadores del sector gasero”, dijo en entrevista el líder de gaseros de Guanajuato.

Martín Pérez Arredondo explicó que los cinco homicidios contra gaseros ocurrieron uno en el municipio de Juventino Rosas, otro más en León, uno en Salamanca y dos en Pénjamo.

El dirigente del sindicato de gaseros en Guanajuato comentó que los robos al sector no son solo a los repartidores de gas, pues incluso “ya hay robos en las plantas de almacén, en las plantas de carburación y también a los choferes y ayudantes de las pipas, y obviamente a los choferes cilindreros, los que andan en todas las comunidades y en todas las colonias y los robos ya no son en las colonias tradicionalmente conflictivas, los delitos ya se presentan donde sea”.

Martín Pérez Arredondo comentó que de los 46 municipios que tiene Guanajuato, en 35 de éstos hay focos rojos de inseguridad hacia el gremio de los gaseros.

“Tenemos esta situación en los Apaseos, en Celaya, en Salamanca, en Valle, en Irapuato, en Pueblo Nuevo, en León, en todos lados. En más de 35 municipios tenemos ese problema y no es de ahora, es desde hace más de dos años y que realmente estamos molestos, preocupados y obvio no quitamos el dedo del renglón para tratar de hacer hasta lo imposible para que no pase lo que hoy como gremio estamos viviendo”.

De los trabajadores que fueron baleados durante 2017, dos de ellos aún continúan en incapacidad, por lo que no han podido regresar a sus labores, reveló el dirigente de los trabajadores de la industria gasera en Guanajuato.