Ordenan a juez regresar control de la UDLAP a los Jenkins

La Fundación Mary Street Jenkins espera que en las próximas horas le sea devuelto el control físico de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), ya que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil dio un ultimátum al juez 24 de la Ciudad de México, Roberto Yáñez Quiroz, para que acate la orden de suspensión que fue concedida el pasado 16 de julio.

Enrique Rodríguez, vocero de la Fundación, explicó que el Juzgado emitió el ultimátum, con carácter de inmediato, el pasado viernes, de tal forma que esta mañana el juez 24 civil estará siendo notificado y deberá cumplir la instrucción, o de lo contrario sea multado con 100 unidades de medida y actualización (8,962 pesos) y denunciado ante el Ministerio Público Federal por desacato.

"Esa autoridad no puede seguir evadiendo el cumplimiento. No creo que un juez, en este caso capitalino, quiera emprender este camino de ser denunciado, no tiene de otra tiene que dar cumplimiento", dijo.

Explicó que aunque el juez 24 se declaró incompetente para seguir atendiendo el caso UDLAP, el jueves pasado la Fundación denunció tal hecho y, en consecuencia, al día siguiente el Juzgado Tercero de Distrito ordenó a Yáñez Quiroz cumplir con su responsabilidad de intervenir y, solo en caso de que el juez 60, al cual pretendía turnar el expediente, haya tenido vista del asunto, también deberá hacerlo.

"Toda vez que esta resolución ratifica que se nos favorece desde el Poder Judicial y ya no le da margen de maniobra a nadie para tratar de hacer acciones evasivas, pues será acatada en las próximas horas, yo así lo espero".

El vocero de la Fundación dijo que ignora si las autoridades judiciales solicitarán el uso de la fuerza pública para cumplimentar la devolución del campus, sin embargo confió en que no sea así y el procedimiento se realice en apego a derecho y sin cometer atropellos como los que hubo el pasado 29 de junio, cuando el patronato presidido por Horacio Magaña tomó el control.

"Cuando se dé la devolución física se hará una revisión, evidentemente administrativa y física, de las condiciones en que se entregan estas instalaciones, porque no hubo entrega recepción cuando ellos entraron con la fuerza pública, eso fue un atropello".

Respecto a las cuentas bancarias de la institución, dijo que la Fundación ya tiene pleno control de ellas desde hace días debido a que la autoridad judicial ordenó restituirlas al patronato presidido por Margarita Jenkins.

Aseguró que las actividades académicas de la institución, en específico las clases a distancia que comenzaron este día, no tienen porque verse afectadas con el cumplimiento de la devolución del campus.

Finalmente, señaló que el objetivo principal de la Fundación es recuperar la universidad, sin embargo el hecho de que esto se cumpla no implica que se vayan a detener los procedimientos legales que emprendió para denunciar a quien resulte responsable por usurpación de funciones, allanamiento y falsedad en informes previos respecto a la UDLAP.