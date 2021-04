Firmé perdón a Xcaret para recuperar cuerpo de mi hijo; vicefiscal me presionó: padre de Leo

Playa del Carmen.- Miguel Luna, padre de Leo, reveló que el vicefiscal José Carlos Villarreal lo presionó para que firmara el perdón a Grupo Xcaret a cambio de entregarle el cuerpo de su hijo, quien murió succionado por un filtro del sistema de agua en el parque Xenses.

Asimismo, acusó en entrevista para Radio Fórmula, que hubo corrupción por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo en el caso de su hijo.

Ante los señalamientos, el fiscal general Óscar Montes de Oca aseguró que el cuerpo del menor se entregó a los familiares y destacó que la investigación sigue abierta.

"Nosotros seguiremos practicando los actos de investigación correspondiente para determinar o no la responsabilidad de estas personas”.

Destacó que en caso de existir alguna responsabilidad en presionar o condicionar la entrega del cuerpo por parte de algún integrante de la Fiscalía, se actuará conforme a la ley sin importar quien sea.

"Debemos hablar con él (el padre de Leonardo) para que identifique esa conducta omisiva o de presión, para que nosotros podamos establecer la responsabilidad de cualquier servidor público, porque no debe de hacerse”, sostuvo Montes de Oca.

Grupo Xcaret niega condición

Grupo Xcaret negó haber condicionado la entrega del cuerpo de Leo a cambio de la firma del perdón como lo declaró en redes sociales el padre del menor.

La directora Ejecutiva de Operaciones de Grupo Xcaret, Elizabeth Lugo, rechazó la existencia de este documento.

En entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Noticias, dijoque a lo largo de 30 años se han forjado un nombre a través de la honestidad y arduo trabajo.

"De ninguna manera obstaculizaríamos, no lo hemos hecho nunca, no lo haremos ahora, ni en adelante desde luego. Nunca hemos obstaculizado una investigación por parte de las autoridades. Son ellas, las autoridades competentes en los procedimientos jurídicos que a eso se requiere. Nosotros somos facilitadores e inclusive, en muchas ocasiones nos hacemos a un lado para que las autoridades puedan hacer su trabajo conforme a normatividad”.

Además, aseguró que aunque no se les permitió el acceso en la Fiscalía, "estábamos afuera para poder gestionar todos los apoyos que fueran necesarios en traslados, en hospedaje, en el hospital, todas las acciones de forma económica. Pero nosotros no intervenimos de ninguna manera, eso habría que preguntar, no es ámbito de nuestra competencia".

Suspenden atracción

Ayer, la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Solidaridad suspendió la atracción donde se registró el accidente, mientras que la FGE inició una investigación por homicidio culposo.

Por su parte, la empresa, a través de un comunicado, señaló que hubo un “error humano” por una adecuación no autorizada en este río artificial.

“En la investigación realizada pudimos determinar un error humano al realizar unos arreglos no autorizados en la zona del accidente”.

El pasado 27 de marzo, Leo Luna, de 13 años, jugaba con su padre en un río artificial de Xenses, cuando una de sus piernas fue succionada por un sistema de filtración de agua del parque.

De acuerdo con el reporte policiaco, el menor, originario de Durango, fue trasladado a un hospital privado, donde falleció un día después.

La empresa envió condolencias a la familia, a la que ofreció continuar con una línea de comunicación permanente.