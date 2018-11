Vecinos se arman contra delincuencia en Puebla

Puebla.- Cansados de la delincuencia que azota a la capital poblana, vecinos de la unidad habitacional La Guadalupana se organizaron y realizan rondines nocturnos desde hace dos semanas para ahuyentar a los maleantes y hacer la tarea que les correspondería a los gobiernos municipal y estatal. Se dicen dispuestos a tomar cualquier medida, incluso a linchar, para defender su patrimonio y la integridad de sus familias.

La intención de agruparse, como ya lo hizo la unidad Bosques de San Sebastián, nació desde hace dos años, no obstante, los vecinos la concretaron apenas hace dos semanas. En el primer rondín lograron detener y entregar a las autoridades a dos presuntos delincuentes que asaltaban a los automovilistas, a la altura de la virgen de Guadalupe.

Los vecinos atribuyen esta situación de inseguridad a lo alejada que se encuentra del centro dicha unidad habitacional, la cual señalaron que está siendo invadida por bandas de colombianos y por paracaidistas, al parecer antorchistas.

El número de vecinos que participa en los rondines de La Guadalupana asciende a 40, no obstante, conforme avanza el tiempo se están sumando más colonos a esta iniciativa de seguridad.

Los recorridos los hacen en diferentes días y horarios para que los delincuentes no les “tomen la medida”. Los vecinos portan silbatos, cadenas y palos durante los rondines, mientras que otros aprovechan para sacar a pasear a sus perros.

“Nos estamos organizando para hacer lo que la policía y el gobierno no están haciendo: cuidarnos”, dijo el vecino de La Guadalupana, quien comentó que se tomó de ejemplo la unidad habitacional Bosques de San Sebastián para crear estas policías comunitarias. Los colonos tienen identificados al menos tres focos rojos en esta zona, dos de los cuales se encuentran en los límites con la junta auxiliar San Francisco Totimehuacán.

Los vecinos se dijeron dispuestos a tomar cualquier medida para frenar la ola delictiva que azota La Guadalupana, al grado de no descartar la posibilidad de cometer un linchamiento. “Nosotros estamos dispuestos a todo, si seguridad pública no nos está brindando el apoyo, pues nosotros les vamos a entregar a los delincuentes en las que queden porque no vamos a esperarnos a que ellos nos linchen o nos hagan algo a nosotros, entonces nos vamos a defender hasta que más se pueda”, dijo el colono.