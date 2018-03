[Video] A patadas niñera golpea brutalmente a niños gemelos

TLAXCALA.- Por medio de fuertes imágenes fue descubierto el maltrato de una niñera a gemelos. En las grabaciones se puede apreciar la forma en la que Elisa N. somete a los niños de tan solo dos años, con patadas en la espalda, mordidas y cachetadas.



Ante el aparente maltrato, los padres decidieron colocar cámaras ocultas y lo que vieron fue indignante, ya que corroboraron que sus hijos eran brutalmente golpeados por su cuidadora, con la que llevaban un año y nueve meses.

“En un video se ve como los está durmiendo a golpes”, mencionó la madre de los pequeños en una entrevista a Imagen Televisión Puebla, ya que los niños presentan secuelas psicológicas por las constantes agresiones.

Ante los hechos, los padres presentaron una denuncia ante la Procuraduría del Estado de Tlaxcala, mostrando los video como prueba, pero las autoridades no procederán en contra de la agresora por considerar el delito como menor; o en su caso, si los niños presentarán heridas de gravedad.

“¿No es un delito grave golpear a un bebe? No puede ser que nos digan que no es un delito grave”, mencionaron a Imagen Televisión Puebla, ante la indignación de no encontrar un castigo para la supuesta niñera.

Ahora, los padres hacen responsable a Elisa N, de cualquier cosa que les pase, ya que temen por su seguridad y la de sus hijos. Hacen un fuerte llamado a las autoridades y piden justicia por el severo maltrato que sus pequeños padecieron con la niñera.

Ya buscan a la agresora

Ante ello la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) utiliza todos los instrumentos legales necesarios para aplicar la ley en contra de la imputada que agredió físicamente a dos menores de edad, aseguró el titular de la dependencia, José Aarón Pérez Carro.

“Se han generado las instrucciones correspondientes para que se agoten de manera estricta todas las líneas de investigación, se proceda conforme a derecho y con todo el peso de la ley”, indicó.

Asimismo, el Procurador de Tlaxcala destacó que este delito no quedará impune, ya que para el Gobierno del Estado la integridad y sano desarrollo de los menores de edad es un tema de interés superior por su estado de vulnerabilidad.