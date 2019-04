Música y fiesta, video revela las horas antes de masacre en Minatitlán

"Felicidades cuñada Fulvia Salinas", escribió efusivo Herbert Reyes en un post de su cuenta de Facebook, ahí se veía a Fulvia acompañada de dos mujeres; todas llenas de color con trajes típicos de Veracruz, había comida. Después hay un video, es momento de fiesta y música. horas más tarde, los asistentes fueron masacrados por pistoleros.

La escena anterior corresponde a la matanza ocurrida en Minatitlán que ya ha dejado al menos 14 muertos y cuatros heridos; la balacera ocurrió en "La Potra", en la colonia Obrera, propiedad de Herbert Reyes, víctima mortal del artero ataque.

Foto: Especial

El video en vivo de Herbert corresponde a los últimos minutos en vida de algunos de los presentes. La música de un cantante contratado para la fiesta lo animó a tomar su celular y grabar solo unos segundos de las canciones Perfume de Gardenias y Luces de Nueva York de la Sonora Santanera.

En el video sólo se aprecia el rostro de un asistente, a lo lejos se ven los comensales distribuidos en mesas del lugar, todo corresponde presuntamente a una fiesta familiar.

Herbert amaba la comida, las fiestas y su familia, prueba de ello es un nutrido álbum de fotografías donde dejaba registro de sus constantes encuentros. Tras su asesinato, sus seres queridos dejaron sus últimos mensajes en el muro digital.

Sicarios iban por el Becky

El ataque ocurrió por la noche "cuando sujetos arribaron al lugar preguntando por una persona conocida como 'El Beky', momento en que realizaron las detonaciones, privando de la vida a siete hombres, cinco mujeres y un menor", indica un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Además, tres hombres y una mujer resultaron lesionados en el ataque, que ocurrió en un "convivio familiar", añadió la institución.

Tras la balacera, los sobrevivientes estaban conmocionados.

Foto: Especial

Sentí la pistola en mi cabeza, el tipo me apuntó. Yo me agaché y no me disparóMujer testigo de 50 años que se encontraba en la fiesta vestida con un colorido traje tradicional mexicano

Otra joven, cuyo hermano fue asesinado, aseguró que "eran como seis sujetos que llegaron disparando a todos. Vieron que uno tenía un bebé en los brazos y aún así le disparaban y le disparaban".

Foto: Especial

Casi todos se tiraron al suelo y ellos les decían que se voltearan a verlos. Que los vieran mientras les disparaban para matarlos

Mujer joven testigo a quien le arrebataron la vida a su hermano

Fuerzas federales y estatales lanzaron un operativo de búsqueda de los responsables mediante puestos de revisión y filtros de seguridad en puntos aledaños al lugar.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, "El Beky" es señalado como propietario de un bar ubicado en el municipio de Minatitlán, indicó Seguridad Pública, que ya solicitó a la fiscalía estatal realizar las investigaciones.

| Con información de AFP |