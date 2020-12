"¿Vas a negociar o te tumbo?", video exhibe a la GN con el narco en Jalisco

"Vas a negociar, o ¿qué pedo?, o te tumbo todo a la verga. Rápido, ¿cuánto tienes?, rápido güey, aquí no me andas con mamadas. Ya sabemos qué pedo güey o cooperas o te va cargar la verga. Córrele", las palabras no son de un narcotraficante, son de un elemento de la Guardia Nacional en un acto de extorsión en Jalisco.

"¿Cuánto traes?, ¿cuánto tienes?, entonces dame el producto a la verga. Ábreme o va a ser peor güey, ya sabes cómo trabajamos", insiste el elemento de la organización federal que instauró el presidente Andrés Manuel López Obrador para pacificar al país.

El video difundido en redes sociales dura casi tres minutos y se ven al menos cuatro militares y una camioneta de la Guardia Nacional.

Por esos hechos, la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional inició una investigación en contra de elementos de esa institución, así como de sus mandos que se vieron involucrados en nuevo acto de extorsión en contra de narcomenudistas.

En el video, los elementos de la Guardia Nacional que portan el uniforme del Ejército mexicano, se encuentran afuera de un establecimiento donde posiblemente se distribuye droga, esto en Jalisco.

En su postura oficial, la Guardia Nacional reiteró su firme convicción de no tolerar actos de corrupción entre sus integrantes, los cuales deben ser ejemplo de honradez y apego a la legalidad en el ejercicio de sus obligaciones.

Advirtió que aquel integrante que no lo entienda así, enfrentará las consecuencias legales que correspondan.

La Guardia Nacional, aseguró que ya tenía conocimiento de dichas imágenes y desde la semana pasada, se inició un expediente ante la Unidad de Asuntos Internos, con la instrucción superior de llegar a las últimas consecuencias y proceder con conforme a derecho en contra de aquellos elementos que estén involucrados.

Es de recordar que en mayo pasado en Ciudad Obregón, Sonora se dio otro caso de extorsión por parte de dos elementos de la Guardia Nacional para extorsionar a un narcotraficante identificado como "El Cholo" Ambos guardias nacionales fueron captados por una cámara de seguridad, el 30 de abril, que estaba colocada a las afueras del domicilio donde se ocultaba el capo al que intentaron pedir dinero.