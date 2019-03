[Video] Se desata enfrentamiento entre marinos y pescadores en Baja California

Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina y presuntos traficantes de totoaba en el puerto de San Felipe dejó como saldo una persona lesionada.

Por medio de redes sociales se difundió un video en el que señala que una persona había sido herida por arma de fuego por oficiales de la marina en un altercado entre un posible grupo delictivo.

En las imágenes, se puede observar en la caja de un pick up negro que traía en la parte posterior jalando una pequeña embarcación, el cuerpo ensangrentado de una persona que de acuerdo a declaraciones de pescadores se le conoce en el puerto como “Kiki”, el cual fue atacado al parecer por marinos.

En el video se vislumbran alrededor de seis elementos de la SEMAR que iban a bordo de la unidad número 200424 que se apostaron en la calle Posada del Mar, quienes después de la agresión se trasladaron a sus instalaciones junto con el vehículo decomisado y en donde trasladaban a la persona lesionada.

Marinos hieren a pescador

“¡Mataron al Kiki, mataron al Kiki, una ambulancia!”, eran los gritos que se escuchaban de las personas que ahí se encontraban, en donde además se percibieron disparos provocados al parecer por los uniformados, quienes al salir de la escena fueron seguidos por los enardecidos compañeros a las instalaciones sector naval de San Felipe.

Enrique García Zandez, de 35 años, es el pescador que resultó herido en este acontecimiento, el cual fue trasladado a las instalaciones del Hospital General de Mexicali para su atención médica profesional.

Sunshine Rodríguez, líder pesquero del puerto, presentó varios videos en sus redes sociales en los que un cúmulo de hombres del mar se dieron cita a las afueras de las instalaciones navales derivado de este hecho, en donde un grupo antimotín resguardó la entrada y decenas de personas armadas con piedras, pidiendo justicia.

“Este es el principio de lo que se les dijo que se desataría, se confrontarían al pueblo y las necesidades de San Felipe, no tienen por qué usar la fuerza, no tienen por qué usar las armas, los pescadores no son delincuentes”.