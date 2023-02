Vinculan a proceso a exfuncionarios de Coprised por casos de meningitis en Durango

DURANGO.- Joaquín N y Guadalupe N, exfuncionarios de la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso de comisión por omisión relacionado con los casos de meningitis aséptica registrados en la entidad.



Pese a detectar irregularidades en el Hospital del Parque, mediante una verificación realizada durante el pasado 1 de marzo y haberlo asentado en una de las actas de verificación, el 28 de mayo los exfuncionarios cerraron el caso y permitieron la operatividad de la unidad médica.

Durante la audiencia de este domingo, la Fiscalía presentó uno de los reportes realizados por la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en el cual establecen una serie de fallas sanitarias tales como no contar con una farmacia hospitalaria, el lugar donde guardaban el medicamento no era el lugar adecuado, no había registro requerido de temperatura, no contaba con farmacia sanitaria para manejo de medicamento controlado; mismas que fueron pasadas por alto por la verificación de Guadalupe "N".

Aunque el abogado defensor pidió la liberación de sus representados, ante el argumento de que ninguno de ellos conocía a la víctima por la que se les imputa el delito de homicidio, el juez determinó que son funcionarios públicos de una dependencia dedicada a la procuración de la salud y son responsables del buen funcionamiento de hospitales tanto públicos, como privados.

Por último, el juez determinó que ante las pruebas presentadas por la parte acusadora, se vinculaba a proceso a Joaquín "N" y Guadalupe "N", sin embargo tienen tres días para apelar la decisión, además de fijar un plazo por tres meses que puede extenderse hasta seis, para que tanto la defensa, como la Fiscalía reúna más pruebas de cargo y descargo para investigación complementaria.

