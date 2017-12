Vinculan a proceso a exsecretario de Javier Duarte por corrupción en Torre Pediátrica

Xalapa, Ver.- El exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal por la jueza de control Alama Aleida Sosa Jiménez, por la causa penal 139/2017.

Además, la jueza otorgó a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE) 6 meses para la investigación complementaria, además de la medida cautelar ya impuesta con antelación de prisión oficiosa por el lapso de un año.

En su resolución, la juzgadora refirió que se encontraron hechos constitutivos de delito en las imputaciones que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE), toda vez que como funcionario público el imputado ordenó y autorizó contrataciones y modificaciones a la construcción de la Torre Pediátrica, pero además tuvo conocimiento de un probable daño y no hizo nada para evitarlo a pesar de que estaba dentro de sus atribuciones como titular de la Secretaría de salud tal y como lo plasmaron los fiscales especiales y los hechos se fortalecen con las declaraciones de testigos de identidad reservada.

En la audiencia, el exfuncionario de la administración de Javier Duarte de Ochoa se refirió al Ejecutivo del Estado como quien dio las órdenes junto con la Comisión de Espacios de Salud, a cargo de Pedro Luis Mediana, de ser los responsables de la construcción de la Torre Pediátrica, pero además de ser Fernando Charleston quien autorizara en su momento los pagos de esa obra.

También su defensa refirió que dicho exfuncionario solicitó al contralor Ricardo García Guzmán que se realizará una auditoria a dicha Comisión de Espacios de Salud.

En esta audiencia el funcionario ejerció su derecho a declarar, pero sin aceptar preguntas de su defensa o de la Fiscalía General de Estado, en donde señaló que la Comisión de Espacios de Salud de Veracruz dependía directamente del Ejecutivo del Estado (Javier Duarte de Ochoa).

También refirió que solicitó a la Contraloría General del Estado en ese entonces a cargo de Ricardo García Guzmán que se realizará una auditoría a esa comisión encargada de la infraestructura hospitalaria.

Al hacer uso de su derecho constitucional de rendir declaración el ex funcionario de Duartista aseguró ser inocente de los delitos que le imputa la Fiscalía General del Estado pues refirió que nunca llevo a cabo ninguna conducta ilícita y que siempre se apoyó en la ley y las buenas prácticas.

Además, aseguró que nunca ordenó nunca a nadie que llevara alguna conducta contra la ley cualquier do estuvo al frente de la secretaria de salud.

Insistió que no otorgó ni realizó o recomendó y tampoco contrató ningún tipo de obra ni giro documento ti alguno para hacerlo.

El exfuncionario refirió que no existe nada que lo relacione, pues no dio ninguna orden e indicó que la norma no se puede interpretar, pues la Comisión de Espacios de Salud era la única encargada de la construcción de los hospitales y clínicas en los diferentes niveles, pero además era la encargada de supervisar y establecer los criterios.

Refirió en su declaración que la Comisión de espacios de salud tenía patrimonio propio y no dependía del secretario de Salud, pero además está tenía su propio presupuesto y no recibía recursos de la Secretaria de Salud a su cargo.

“Yo en mi calidad de secretario de Salud no tenía facultades para intervenir, ni tenía facultad alguna para intervenir en Coesa”, refirió en su declaración.

Como parte de su declaración indicó que en ninguna parte se establece que tuviera obligación para administrar o supervisar el desempeño de la Comisión de Espacios de Salud.

Explicó que si bien es cierto que esa comisión estaba sectorizada a la Secretaria de Salud, la operatividad de esta no dependía de él tal y como se estableció en su decreto de creación era el titular del poder ejecutivo (Javier Duarte) y su finalidad era para generar infraestructura de los servicios de salud.