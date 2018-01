Vinculan a proceso a Mauricio Góngora, excandidato a gobernador de Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado informó que el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Mauricio Góngora Escalante, ex candidato a la gubernatura, por desempeño irregular de la función pública.

La audiencia se prolongó por más de 9 horas de debate, el Juez de Control decretó vincular a proceso a Góngora y como medida cautelar prisión preventiva, así como el embargo de bienes que corresponden a 5 predios y 6 vehículos, además de estipular dos meses para el cierre de investigación.

Por la tarde, Guillermo Pasquel, abogado defensor había dicho que su cliente se encontraba tranquilo y contento porque sabe que existen elementos que terminarán por darle la razón.

“Hay elementos que terminarán por destruir estas acusaciones”, dijo el abogado, que en estos momentos se mantiene en una larga audiencia en Chetumal.

Guillermo Pasquel expuso que se sorprendieron al estudiar las carpetas de investigación, ya que encontraron diversos puntos que, aseguró, permitirán que haya un veredicto favorable para Góngora.

“Nos sorprendimos por lo controvertido que hay ahí vaciado en los criterios jurídicos que utilizó la Fiscalía para poder vincular esta carpeta”, aseguró.

Dijo que tras dedicarse prácticamente día y noche a estudiar la carpeta de investigación que ha sido judicializada, se encuentra sorprendido por su contenido. “Es sorprendente por lo controvertido que hay ahí vaciado en los criterios jurídicos, que como bien se los mencionaba utilizó la Fiscalía para poder vincular esta carpeta”, expuso.

Dijo que Mauricio Góngora está tranquilo de saber que existen muchos elementos que podrán demostrar a lo largo del procedimiento su inocencia y que podrán destruir las acusaciones vertidas en su contra.

En la audiencia realizada en los Juzgados Penales Orales de Chetumal, también acudió su esposa del inculpado, Cynthia Osorio, quien cerca de las 9 de la noche salió por la puerta principal del complejo con un semblante sumamente preocupado y entre lágrimas.

No obstante, la esposa del exfuncionario dijo este sábado en redes sociales lo siguiente: “Se quién es Mauricio, lo amo, sé con quién me casé, conozco sus cimientos y eso me tiene hoy aquí, de su mano, de frente y con mucha dignidad defendiendo su inocencia. ¡Les agradezco a todos desde mi corazón y con toda la humildad del mundo sus muestras de Apoyo Colectivo! ¡Vamos de la mano de Dios y con razón de nuestro lado! ¡Que dios los bendiga a todos!”.

El también exsecretario de Finanzas y excandidato a la gubernatura del estado fue detenido el pasado jueves en la Ciudad de México, y por la noche fue trasladado por vía aérea a Chetumal para ser recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso).