Violaron a mi hijo en orgiexámenes, el escándalo en una secundaria de Veracruz

Una incendiaria publicación en Facebook denuncia presuntos abusos sexuales por parte de dos maestros y un administrativo de una secundaria en el municipio de Río Blanco, Veracruz. Una mujer afirma que contagiaron a su hijo de VIH mediante "orgiexamenes".

Rosa Maria Perez Acosta, quien presuntamente es madre de la víctima de 13 años, afirma en un post de Facebook que "por investigaciones" se enteró que "un maestro les pide sexo oral y el otro desgraciado los viola. Están violando a nuestros niños, uno de ellos tiene SIDA VIH Positivo y acaba de matar a mi bebé en vida, lo contagió".

La denuncia se apoya en una hoja de resultados de VIH en donde aparecen datos del menor de edad, el municipio y tres pruebas que dieron positivo.

La queja continúa con dirección hacia el secretario de educación estatal, Zenyazen Escobar García; "hay más niños que los obligaban a participar en los orgiexamenes, los drogan y violan. Exijo justicia secretario Zenyazen".

Autoridades intervienen

Un docente de la escuela secundaria será separado de su cargo conforme a los protocolos que aplica la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), informó Claudia Teresa Vázquez Barojas, integrante de la Coordinación de Delegaciones Regionales de la SEV para el medio local Al Calor Político.

Vázquez Barojas explicó al medio que una investigación de este tipo dura tres meses y para iniciar el proceso administrativo se tiene que llamar a los directivos y docentes, así como al profesor señalado para conocer su versión.

Luis Alejandro Reyes Trigos, supervisor escolar de la zona 23 de Secundarias Generales, afirmó que la publicación que circula en sobre el presunto abuso contra estudiantes es falsa.

Tras reunirse con padres de familia y la subdirectora del plantel en cuestión apuntó que el señalamiento “es muy fuerte, pero afortunadamente no hay nada".

"Todos los padres saben que para que una denuncia pueda ser efectiva tienen que hacerla por escrito, sin dar el nombre del niño, sabemos que tenemos que proteger a los niños, pero los padres tienen que enfrentar esta situación y, una situación tan grave como ésta. Hasta ahorita consideramos que fue algo que alguien sacó sin fundamento que pueda demostrarlo”, dijo.

Agregó que la subdirectora de esa escuela estuvo presente en la reunión que tuvo con los padres de familia en el plantel. “Le cedí la palabra, porque así lo pidieron los padres, para que dijera ella si sí o si no y ella mencionó: no he tenido hasta este momento una denuncia”, destacó.

Por su parte, el delegado regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, Ángel Huerta Anzures, aseveró que al enterarse del escrito de inmediato el supervisor escolar activó los protocolos y comenzó la investigación y estaban en espera de recibir el informe.

Dicho protocolo marca activar una investigación, previa queja directa y formal. “Si el supervisor no tiene la queja no puede hacer la querella para investigar, por eso es que desde ayer se preparó para que hoy tuviera reunión con la subdirectora y tratar lo que aparece en el susodicho mensaje que se publicó en las redes sociales. Eso le corresponde tanto a la directiva que está en ese proceso al subdirectora con su jefe inmediato, que es el supervisor escolar para poder deslindar responsabilidades”, concluyó.