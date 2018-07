La apuesta no estará en el Mando Único: Diego Sinhué Rodríguez

La apuesta de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, es clara: golpe de timón en la estrategia de seguridad. Afirma que no habrá militarización ni Mando Único y creará el Consejo Estatal de Seguridad, que involucre a todos los actores y a la sociedad, además de fortalecer a las policías locales con el programa Cero Tolerancia.

La administración estatal que encabezará el hoy virtual gobernador en Guanajuato partirá de un corte de caja para establecer el presupuesto base cero. "Será la columna vertebral, ya que no partiremos de un presupuesto inicial, sino que haremos un corte de caja”.

El plan de gobierno, de la mano de Carlos Medina Plascencia, Mauricio Usabiaga, Jorge Videgaray y Juan Carlos Romero Hicks, ya tiene propuesta inicial. “Tiene como ejes principales seguridad, como prioritario; desarrollo económico en cuatro vertientes: manufactura, Mipymes, innovación del campo y educación; desarrollo social humano; medio ambiente y la nueva Secretaría de Innovación e Infraestructura y Colectividad”.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), señala que para dar el golpe de timón en seguridad, prometido en campaña, señala que implementará acciones concretas: Policía de Gestión, con mayor preparación, "no revictimizan a quien sufrió un delito, tienen la capacidad de levantar denuncias en el lugar de los hechos y el ciudadano no tiene que trasladarse hasta el Ministerio Público (MP), lo que evita llevarles más carga de trabajo".

Rodríguez Vallejo también propone duplicar las salas de atención de los MP, de 437 a mil, y la creación de una Unidad de Inteligencia financiera. Asimismo, el Programa Escudo y el C5 serán evaluados, al igual que todos los programas estatales para determinar su viabilidad y cuáles continuarán. “También tenemos que reconstruir el tejido social y atacar las causas que generan la violencia, como las adicciones; espacios públicos dignos para la sana convivencia, pero también oportunidades para trabajar, estudiar o acercarse al deporte y la cultura”.

“No le apostaremos a la militarización del estado ni al Mando Único, sino que se buscará el fortalecimiento de las policías municipales y la implementación del programa Cero Tolerancia para evitar que siga creciendo el índice delictivo, poniendo mano dura desde los delitos menores; tendremos una policía municipal fuerte, que cuide a los ciudadanos”.

Detalla que la estrategia se implementará a través de un marco jurídico que dé sustento al Consejo Estatal de Seguridad, integrado por los alcaldes, fuerzas federales, poderes Judicial y Legislativo, ciudadanos y el gobernador.

Sobre el Procurador General de Justicia, que ya sería Fiscal General, de acuerdo a la última reforma de seguridad, cargo para el que algunos diputados han abierto la posibilidad de que continúe Carlos Zamarripa, dijo que será una decisión del Poder Legislativo, que no le compete a él, por lo que él será respetuoso de ella.

“Requerimos que el gobierno federal haga su parte", dice, aunque asegura que con el nuevo gobierno federal buscará tener una relación cordial. “Espero que sea una relación de respeto, en alianza, donde dejaremos en claro que Guanajuato es pieza clave en el país”.

Incluso, añade que a Guanajuato podrá asistir a dar buenas noticias, pues le tocará inaugurar a principios de 2020 la planta que la automotriz Toyota construye ahí.

“Creo que al próximo Presidente de la República le va a interesar mucho verse en Guanajuato como un demócrata".

No obstante, asegura que deberá desmarcarse de la corrupción que hay en Pemex, pues está provocando el robo de combustible, ante lo que se dice dispuesto a colaborar con la federación para disminuirlo al ser causante de la violencia que se vive en la entidad.

PROPONE ALIANZA REGIONAL

Además, deja claro que no se unirá a la naciente asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), que ha sido vista como una agrupación de mandatarios panistas que estaban en contra del excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés.

“Creo que hay que revisarlo bien y, si es para un tema de grilla interna, yo lo he dicho, yo no sudo calenturas ajenas, a mí me interesa construir a favor de Guanajuato y de este país y de Acción Nacional".

Reitera que es importante la comunicación entre gobernadores. "Voy más allá, inclusive más allá del PAN, y yo hablo de una región centro-occidente que abarque nueve estados, ninguno será gobernado por Morena".

Su objetivo, concluye, es ir más allá. "Como un bloque de propuesta".