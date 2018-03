La Escénica de Acapulco, vía peligrosa

ACAPULCO, Gro.- Aun cuando la avenida Escénica “Clemente Mejía” ha sido escenario de accidentes fatales, por el exceso de velocidad y la circulación de camiones pesados, de carga y doble remolque, las autoridades de Vialidad no aplican la ley y se permite que se viole el artículo 84 del Reglamento de movilidad y transportes del municipio de Acapulco.

Esta vía, que comunica la zona Dorada con Punta Diamante, registra diariamente una circulación vehicular importante, que, a pesar de la construcción de macrotúnel, que es considerado el más largo del mundo, que se construyó para agilizar la conectividad de Acapulco con Puerto Marqués, pero también para reducir el flujo vehicular por la Escénica, no cumplió con su propósito.

La ruta de curvas prolongadas y bajadas pronunciadas, ha estado en la discusión de cada administración municipal, por la infinidad de accidentes mortales registrados por la anarquía, debido a que no se aplica el reglamento de tránsito, hoy de movilidad y transportes.

El coordinador de regidores de Movimiento Ciudadano, Arturo López Sugía, recordó que en el gobierno municipal que encabeza el alcalde, Evodio Velázquez Aguirre, ha sido recurrente el llamado al secretario de Seguridad Pública Municipal, Max Sedano Romano, para prohibir que durante el día se permite la circulación de los camiones de carga y se respeten los horarios que dicta la ley.

Dentro del mismo reglamento, en su artículo 84, puntualiza que los vehículos de 3.5 toneladas en adelante solo deberán de circular de las 00:00 a las 04:00 horas en las troncales, como avenida Escénica, comprendida desde el distribuidor vial de Puerto Marqués a la glorieta de la Base Naval. Pero, además, el mismo artículo señala que en este mismo horario podrán circular a partir de la costera Miguel Alemán hasta Caleta, incluyendo la avenida Wilfrido Massieu; Niños Héroes-Cuauhtémoc hacia el centro.

Sin embargo, en los hechos, el reglamento no se aplica y en lo que respecta a la Escénica, no solo se permite circular camiones de carga de doble remolque fuera del horario que marca el artículo 84, sino también no se respetan los límites de velocidad y son los taxis colectivos amarillos los que rebasan hasta los cien kilómetros por hora, protagonizando el mayor número de accidentes y muertos.

El presidente municipal, Evodio Velázquez, en reunión reciente con miembros de la Comunidad Politécnica, le reclamaron que a pesar de que el 4 de julio del 2017, un camión volteo se quedó sin frenos cuando descendía del Mirador hacía la glorieta de la Base Naval, impactando a cinco vehículos que dejo 7 heridos graves, se siga permitiendo que circulen camiones de doble remolque por esa vía fuera de su horario.

La exregidora, Ricardo Robles Urioste, dijo que en su periodo se legisló para que los camiones de carga circularan de las 00:00 a las 04:00 de la mañana, precisamente para evitar estos grandes accidentes, pero a pesar de que se añadió al reglamento de tránsito, nunca se acató.

La avenida Escénica sigue siendo protagonistas de accidentes con saldo de muertos y heridos, porque simplemente no se respeta el reglamento y los oficiales viales, lejos de cumplir con su cometido aprovechan cualquier circunstancia anómala, como circular sin placas o que transiten camiones pesados, no para sancionarlos, sino para extorsionarlos.

Actualmente, hay una total anarquía y nadie se atreve a tocar el asunto, al menos no para hablar del tema del porqué no se aplica la ley y se pone fin a la transiten por esta vía camiones de carga y doble remolque, incluso, los que transportan material peligroso a toda hora por esta vía carretera, precisa la exedil.

El director de Vialidad, Rafael Rivas Valdés, explicó que este tramo carretero le corresponde a tránsito estatal aplicar el reglamento, por lo que el personal a su cargo solo coadyuva en dar vigilancia y auxilia a que se respete lo que marca el artículo 84.

Además, señaló que sí se permite la circulación de camiones pesados durante el día, pero se trata de permisos especiales que se expiden a cierto tipo de vehículos de 3.5 toneladas en adelante, pero son los que transportan material como combustible o artículos perecederos.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Javier Saldivar Rodríguez, aseguró que es lamentable que no se haga respetar el reglamento en vigor y meter al orden a los camiones de carga, toda vez que lo que está en juego es la vida de seres humanos.

Hizo un llamado al alcalde, Velázquez Aguirre, para que cumpla con su responsabilidad y que aplique la ley, porque no se puede seguir tolerando que se ponga en peligro la vida de turistas y residentes, solo porque no hay voluntad de aplicar el reglamento de tránsito en vigor.