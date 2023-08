Tras varias horas desaparecidas, Madres Buscadoras son localizadas en bosque de Jalisco

Un grupo de integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco se extravió tras acudir al Bosque de la Primavera, en donde realizaron el hallazgo de la osamenta de un niño.

La Policía de Zapopan informó que recibió el reporte del colectivo, por lo que se envió personal al lugar para realizar la búsqueda.

"Estuvimos caminando casi 4 horas para llegar a este cuerpecito", explicó en una transmisión de Facebook, Indira Navarro, dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco.

"Hicimos el reporte porque salimos en búsqueda de un positivo, el cual era un cuerpo ya en osamenta, esperamos, no llegaron y nos anticipamos a caminar para que no nos diera la noche, la cual ya nos dio. Avisamos por tercera ocasión, pero no hemos tenido mucha respuesta, Protección Civil nos dijo que mandáramos ubicación, pero la verdad no ha hecho por encontrarnos", fue parte de lo que narró Navarro al realizar el reporte ante la Fiscalía del Estado.

Indicaron que se encontraban caminando hacia el Pinar de la Venta, en dirección hacia los vehículos, por lo que la Policía municipal pidió que enviaran su ubicación a un número celular para enviar a personal del Grupo de Búsqueda.

Además reportaron que dos de las buscadoras presentan lesiones en rodillas.

El grupo estaba integrado por tres hombres y cuatro mujeres, entre ellas Indira Navarro, la líder del colectivo.

A las 22:30 horas, los integrantes del colectivo llegaron a la avenida Los Pinos, en La Venta del Astillero, en donde ya se encontraban policías y bomberos esperándolos. Algunos solamente presentaban una ligera deshidratación, por lo que después se retiraron.

