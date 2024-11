Mamá de Melanie detectó señales de violencia en la relación de su hija

TAMPICO. Melanie, la joven cuyo novio le destrozó el rostro a golpes en el sur de Tamaulipas, aparentemente estaba en una relación violenta, aseguró su madre, quien dijo que le asustó ver a su hija con moretones, aunque aseguró que la joven evitó explicar cómo se los hizo.

“Ella me dice que no (sufría violencia), pero pues siempre tenía algunos morentoncillos por ahí, eso me llamaba la atención, me hacía ruido y eso eran señales de alerta”, declaró María del Socorro Guzmán Elorza a El Sol de Tampico, mientras esperaba información del resultado de la cirugía de ojo que se le practicó a su hija en el hospital del IMSS de Ciudad Madero.

La mujer, madre de otros dos hijos, dijo que pese a que nunca le inspiró confianza Cristian, agresor y novio de su hija, jamás imaginó que éste sería capaz de golpearla.

República A Danna le agradezco de corazón: mamá de Melanie reconoce valentía de su amiga

“No me lo esperaba, gracias a Dios mi hija salió de esta situación y gracias a los chicos que afortunadamente salieron en su defensa, de lo contrario me la hubiera asesinado o dejado tirada en la calle sin piedad alguna y hubiera huido como el cobarde que es”, afirmó María del Socorro.

“Quiero que se haga justicia para Melanie, que esto no quede así, que no quede impune”, añadió la madre de la joven.

Melanie, de 20 años, estudiante de la carrera de enfermería, asistió a una fiesta de Halloween, el pasado 31 de octubre sin imaginar que sería víctima de una golpiza que la dejó con una fractura en la mandíbula y lesiones de consideración en la nariz y ojo izquierdo.

Puedes leer: Diputados aprueban reformas de Sheinbaum en materia de igualdad sustantiva de género

De acuerdo con un video grabado por una cámara de seguridad, Melanie fue agredida por su novio Cristian, de 24 años, y recién egresado de la carrera de Medicina. Al parecer, esto ocurrió cuando ella le reclamó por haberle faltado al respeto a otras compañeras.

Danna Paola, amiga de Melanie, quien estaba en el lugar, luchó contra Cristian para frenar la agresión, además de que pidió ayuda a los compañeros que estaban en la fiesta.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) anunció una recompensa de 200 mil pesos para quien proporcione información que ayude a capturar al atacante de Melanie.

De acuerdo con Sheila Guzman, tía de Melanie, Cristian no fue detenido por las autoridades aunque se pidió el apoyo de la Guardia Estatal, por lo que el hombre tuvo el atrevimiento de buscarla al día siguiente en la clínica del IMSS.

Los familiares relataron que Cristian se aprovechó de que es médico cirujano para ingresar al hospital.

“Dijo que quería entrar para verla y darle un beso en la frente. Nosotros no entendemos cómo es que le permitieron entrar y por qué no se le detuvo. Eso es muy peligroso”, apuntó la tía de la joven.

Sheila señaló que los padres de Cristian se presentaron en el lugar con el argumento de que querían reparar el daño.

Mamá de Melanie y familiares frente al hospital donde se encuentra internada / Foto: José Luis Tapia / El Sol de Tampico

“Les dije que si lo querían reparar entregaran al hijo a las autoridades, lo que no fue así, porque gracias a su amiga Danna Paola, valientemente le salvó la vida”, indicó, la familiar de Melanie.

“Hasta ahorita no ha dado la cara (el agresor) ni se ha presentado, está escondido; la familia de él lo protege, está con él. No lo quieren entregar, ellos lo tienen”, agregó la madre de Mel, como le dicen de cariño.

En la facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), lugar en el que Melanie cursa el quinto semestre de esta carrera, sus amigas y amigos organizaron una colecta de apoyo donde además de recibir dinero aceptaron medicamentos que ayudan a disminuir el dolor y la inflamación.

Debanhi Flores y Sarela Maya, sus compañeras de clase, señalaron que Melanie siempre ha sido una joven amable, que quiso incluir a su novio en el grupo de amigos, aunque esto no era fácil para ellos.

“Conocíamos al novio, lo conocimos, convivimos con él, pero que fuera agresivo no sabíamos nada. No, realmente nunca se vieron alarmas, era una persona común y corriente que convivió en nuestro salón”, dijo Debhani, quien estuvo en la fiesta, pero se fue antes de que ocurriera el ataque.

Sarela precisó que ella se enteró por la misma Melanie, quien por la mañana le marcó para explicarle que estaba hospitalizada, por lo que no podía entregarle el disfraz que le prestó.

“Ella me habló un día después, temprano, para situaciones de un disfraz que le había prestado y fue como me enteré, ella me envió las imágenes”, relató la amiga.

Los jóvenes dijeron estar sorprendidos del apoyo que han recibido en torno al tema de la colecta.

“Demasiada gente ha venido, externa, compañeros y pues agradecemos mucho el apoyo que han dado y nos han brindado, tanto con medicamentos… no creímos que iba a tener un alto impacto”, finalizó otro de los amigos de la joven, quien agregó que ya preparan la bienvenida para cuando Mel regrese al salón.

La vocera de la colectiva feminista Mujer Manglar en Tampico, Martha de la Cruz, organismo que se encargó de difundir el caso y de pedir apoyo económico para la familia de la víctima, señaló que hasta que el video se hizo viral las autoridades reaccionaron.

“El caso de Melanie fue el jueves en la madrugada, pasó viernes, pasó sábado, pasó domingo y pasó lunes, hasta el martes que se hizo viral hubo respuesta del Gobierno del Estado y hubo respuesta de la Fiscalía”, enfatizó Martha de la Cruz.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La activista detalló que hay muchos casos que al no haberse hecho virales carecen de atención y que afortunadamente, con Melanie, la existencia del video fue determinante: “Creo que eso habla mucho de la actuación de las instituciones, tiene que haber esta presión mediática a nivel nacional para que actúen”.

Martha de la Cruz reconoció las redes de apoyo que surgieron de la difusión que inició con las compañeras y compañeros de la UAT.