Mariana Rodríguez habla sobre la pérdida de su bebé: mientras duró fue muy bonita la ilusión

Mariana Rodríguez, la excandidata de Movimiento Ciudadano, para la alcaldía de Monterrey, dio a conocer en sus redes sociales la pérdida de un bebé.

La joven de 28 años, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió la noche del miércoles un video en su cuenta de Instagram, donde hizo un breve repaso desde que confirmó que estaba a la espera del futuro hermano de Mariel, hasta que acudió al hospital debido a la pérdida gestacional.

La influencer mostró imágenes con la prueba de embarazo, ultrasonidos y dos pares de tenis que serían para sus hijos.

“Duele como si fuera la primera vez, tengo 5 angelitos en el cielo”, escribió Mariana en referencia a otros embarazos que no pudo lograr en el pasado.

Mariana Rodríguez agradece muestras de apoyo

Mariana Rodríguez Cantú publicó otra historia en su red social este jueves, en donde agradeció todas las muestras de apoyo que recibió a raíz de dar a conocer su pérdida, y aprovechó para mandar un mensaje sobre lo importante que es para las mujeres romper el silencio sobre este tema, pues implica un golpe emocional.

“Yo soy fiel creyente de que cuando empecemos a visibilizar y hablar un poco más de lo que es una pérdida gestacional, pues mucho más acompañadas nos podemos sentir en este proceso las mujeres, y obviamente como parejas, también los hombres”, dijo Rodríguez.

La encargada de Amar a Nuevo León dijo que este embarazo la tomó por sorpresa, pero tras el término no sabía cuándo darlo a conocer, pero estaba segura de que quería compartirlo.

Mariana Rodríguez agradece muestras de apoyo. / Foto: IG marianardzcantu

“Este embarazo nos vino a tomar de sorpresa, de forma natural, yo pensé que era como mi recompensa después de como se habían dado las cosas antes de Mariel, pero no, la vida tiene otros planes, Dios tiene otros planes, y aunque yo sé que ahorita no los entiendo, tengo que confiar, algo está por venir, y pues mientras duró, fue muy bonito. Mariel lo comenzó a resentir todo, fue por ella que me di cuenta”, agregó Mariana.