Mujeres de maquila: más que trabajar, sobrevivir

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Nancy Vázquez Téllez ha trabajado por más de 20 años en la maquila y aseguró que su experiencia ha sido un martirio porque ha tenido que sacrificar tiempo, familia, salud y educación para sobrevivir con salarios precarios que solo alcanza para comer sopa, frijoles, arroz y tortillas.

Vázquez Téllez participó en el foro “Por un Salario Justo y Digno” que organizó el Comité de la Huelga General de Obreras de Maquiladoras de Ciudad Juárez, en el auditorio Jesús Macías del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la UACJ.

La trabajadora habló en nombre de las obreras de maquila y dijo que “es muy triste y desesperante trabajar mucho tiempo para tan poco dinero y lo peor aún, el cansancio, el estrés y no tener tiempo suficiente para ponerles atención a mis hijos”.

Agregó que “es muy triste estar cansada para no jugar con los hijos, para disfrutarlos, para cuidarlos y para ayudarle en sus tareas”.

“En estas fechas sufrimos mucho, por lo regular comemos sopas, frijoles, tortillas fritas. Mi esposo trabaja de 4 de la tarde a 1 de la mañana, trabaja 9:00 horas diarias, en total son 45 horas por semana, yo trabajo de 6:00 a 15:30 horas, a la semana trabajo 47 horas”, refirió.

Me da tanto coraje que los empresarios y dueños de las maquiladoras, no valoran el sacrificio de lo que hacemos. Ellos se hacen ricos a costillas de nosotros y ellos muy felices disfrutando lo mejor con sus hijos y mis hijos comiendo frijoles y sopas, ya basta de tantas injusticias.

También si nos enfermamos tenemos que batallar, pedimos una cita en el seguro y se tardan hasta seis meses para atendernos y por mientras qué hacemos, nos morimos, no es justo. Esta mal todo esto que pasa.

“Nosotros sufrimos muchas carencias, los salarios precarios que nos dan en las maquilas no nos alcanzan para sobrevivir; no comemos carne, huevo o frijoles, ahora el huevo esta al mismo precio que un kilo de carne”.

No es justo que quienes gobiernan esta ciudad coman los mejores platillos y los obreros malcomamos con el miserable sueldo que nos dan, tenemos que pagar luz, gas, agua, gastos medios, escuela, vestimenta, no nos alcanza para todo, enfatizó Nancy Vázquez Téllez madre de dos hijos y obrera.

“Nos hacen incrementos de salario si el supervisor lo quiere, pero si le caes mal al supervisor no lo autoriza, te hacen una evaluación y si no sabes no te lo dan, te toman el tiempo, para ver si cumples un estándar, el aumento es de diez pesos, yo ganaba 160 pesos y me subieron a 170, pero hay compañeros que ganan solo 90 pesos y eso es muy poco”.

Los compañeros de muchas empresas ganan miserables sueldos, yo quisiera que el gobierno gane 170 pesos o aun peor que gane 90 pesos para ver si así mantendrán a su familia.

Hoy en la maquila nos quitan hasta los bonos de despensas por una incapacidad y se me hace muy injusto, es lo que yo he vivido. En la maquila nos dan comida muy fea, a veces puro salchichón, hemos comido de forma antihigiénica hasta con cucarachas y eso es lo que nos cómenos los maquiladores y no todos nos damos cuenta.

En su intervención el profesor investigador en economía, Benjamín Carrera Chávez, expresó que se organiza este tipo de eventos para discutir los bajos salarios, dijo que los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dice que Juárez es la novena ciudad con el mayor número de pobres y en mucho tiene que ver los bajos salarios en las maquilas.

Dijo que mientras a nivel nacional se les pagan seis mil 800 pesos en Juárez ganan cinco mil 700 pesos mensuales, el cual equivale a un 18% menos. “Tan solo el salario del 2007 al 2017 solo al crecido del 2%, mientras que la productividad un 22%, por el cual se tiene que ser parejos y aumentar el salario.





ACOSO SEXUAL

El acoso sexual en contra de obreras se ha vuelto común en la industria maquiladora de Ciudad Juárez, los supervisores y gerentes ofrecen trabajo y tiempo extra a cambio de sexo, lo anterior ha sido señalado por la activista Susana Prieto Terrazas quien encabeza el Comité de Huelga General de Obreras.

Dijo que en Ciudad Juárez existen miles de casos de acoso sexual contra las mujeres vulnerables dentro de la industria maquiladora por parte de jefes de línea, supervisores y hasta gerentes, lo más grave es que cada vez los ataques son contra las jovencitas.

En lo que va del año se han denunciado 13 casos de hostigamiento sexual, de acuerdo a la coordinadora regional de la Fiscalía de la Mujer en Ciudad Juárez que encabeza Laura Irene Moreno.

El caso más reciente de acoso sexual fue el de una empleada de la empresa Toro Company, quien interpuso una denuncia penal el pasado viernes ante la Fiscalía de la Mujer dependiente de la Fiscalía de Justicia del Estados de Chihuahua.

De acuerdo a la Asociación Civil “Mujeres Resilientes”, menos del 25 por ciento de los casos de hostigamiento y acoso sexual son denunciados, esto por temor a perder su trabajo.

La activista Susana Prieto Terrazas quien encabeza el Comité de la Huelga General de Obreras de Maquiladoras de Ciudad Juárez, además de exigir un aumento salarial a 280 pesos diarios, dijo que el hostigamiento sexual, también vienen por parte de gerentes que tienen el control de las obreras.

FISCALIA DE LA MUJER DICE QUE LAS DENUNCIAS SON 13



La Coordinadora Regional de la Fiscalía de la Mujer en Ciudad Juárez, Laura Irene Moreno, informó que en el año suman 13 denuncias interpuestas por hostigamiento sexual. Dijo que muchas veces no se denuncia porque afecta la relación jerárquica,sobre todo en la subordinación que tienen las víctimas.

La funcionaria manifestó que la Fiscalía de la Mujer se suma a la campaña de las diversas instituciones que se dedican a prevenir la violencia contra la mujer tanto del estado como del municipio.

Dijo que la Fiscalía de la Mujer forma parte de una mesa organizada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), donde tendrán acercamiento con las mujeres de la industria maquiladora, para que sepan donde denunciar y en qué consiste el delito de hostigamiento sexual.

Laura Irene Moreno



Coordinadora de la Fiscalía de al Mujer

Las mujeres deben de tener el concomimiento de qué se trata el hostigamiento sexual, para que detecten el delito y acudan a denunciar”

. Expresó que se considera agravante cuando se trata de funcionarios públicos y de jefes que comenten hostigamiento sexual.

Finamente Irene Moreno, titular de la Fiscalía de la Mujer dio a conocer que es muy difícil castigar a los responsables pues cuando solo es entre la víctima y el agresor, salvo los casos cuando se tiene mensajes o videos.

SOLO 25 POR CIENTO DENUNCIA ACOSO SEXUAL



Tan solo un 25 por ciento de mujeres víctimas de hostigamiento y acoso sexual, deciden denunciar, lamentó Leny Cárdenas López, coordinadora de Proyecto de la Asociación Civil Mujeres Resilientes de Ciudad Juárez.

La activista social dijo que desde hace un año están trabajando en Juárez en favor de las féminas, mismas que son hostigadas y acosadas de diversos aspectos, entre ellos el sexual, por lo que a través de un centro de atención, brindarán apoyo y asesoría a mujeres que sufren algún tipo de abuso, desde laboral hasta el sexual.

Es importante que se tomen en cuenta las voces de las mujeres que denuncian y las que no lo hacen, sentenció. Refirió que al menos, un 90 por ciento de las mujeres han pasado por esas situaciones en su contra.

LA ASOCIACIÓN DE MAQUILADORAS EN CIUDAD JUÁREZ (INDEX), TIENE CONOCIMIENTO DEL ACOSO SEXUAL



La presidenta de la Asociación de Maquiladoras (AMAC-Index Juárez) María Teresa Delgado Zárate, reconoció el acoso sexual dentro de la industria maquiladora de Ciudad Juárez y dijo que están trabajando para erradicarlo.