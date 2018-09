Nipones optan por toque de queda tras inseguridad en Guanajuato

Guanajuato.- Entre cinco y seis robos al mes son denunciados por japoneses que viven en Guanajuato, por lo que esta comunidad extranjera que vive en el estado tampoco se ha salvado de la ola delincuencia que padece la entidad.



Kosuke Takeo, director de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria en México, así como Osamu Houkida, cónsul de Japón en Guanajuato, coincidieron que tanto los homicidios registrados en la entidad y como los robos violentos preocupan a la comunidad japonesa, la cual ha tenido que tomar algunas previsiones en su seguridad personal, que van desde no salir de sus hogares cuando terminan sus labores hasta contratar sofisticados sistemas de seguridad y sobre todo cambiar su estilo de vida y desconfiar prácticamente de todo y de todos.

“Últimamente lo que hemos estado haciendo y diciendo es que no salgan si no hay necesidad, antes era lo contrario, estábamos recomendando que vieran sitios bonitos, pero últimamente la situación no permite esto, entonces que salgan lo necesario”, dijo en entrevista el director de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria en México.

Incluso, relató que un compañero de él que fue víctima de robo decidió regresarse a Japón ante el clima de inseguridad que se vive en el estado.

“Le tocó a mi compañero y él decidió regresar a Japón, así que perdí un recurso humano muy bueno, muy capaz, muy buen trabajador, pero esa es la realidad”.

Entrevistado por separado, Osamu Houkida dijo que la comunidad japonesa vive preocupada por el aumento de la inseguridad en el estado, por lo que están pidiendo más reuniones con las autoridades de seguridad estatal y municipales, para pedirles más garantías.

“Ahora está un poco preocupada la colonia japonesa porque se presentan muchos crímenes y homicidios, pero también las autoridades de Guanajuato nos ayudan mucho, por ejemplo cada dos meses hay una junta entre empresas japonesas y la cámara japonesa con la Policía Municipal y Estatal” declaró.





Cinco mil japoneses viven en Bajío

En el Bajío, de acuerdo con el consulado de Japón en León, viven alrededor de cinco mil 500 japoneses, pero la mayoría de éstos, unos tres mil, tienen su residencia en Guanajuato.

Estos tres mil japoneses trabajan en las 230 empresas niponas distribuidas en municipios como Celaya, los Apaseos, Valle de Santiago, Salamanca, Irapuato, Silao y León.

León, Irapuato, Salamanca y Celaya son los municipios que concentran 90% de los japoneses asentados en la entidad.

“Hay japoneses que viven en Irapuato y se trasladan a Silao, pero Silao no les gusta para vivir, no hay mucho que ver. Los japoneses que viven en Salamanca salen a divertirse a Irapuato o a León, porque Salamanca no tiene tampoco mucho para ofrecerles en diversión.

“Pero en esos cuatro municipios es donde los japoneses han sido robados”, dijo Osamu Houkida.

El consulado de Japón en Guanajuato tiene registro de entre cinco y seis denuncias al mes; tan sólo 2017 cerró con 57 denuncias presentadas por japoneses por el delito de robo.

Los robos más comunes son los llamados cristalazos, donde rompen los vidrios de los carros para extraer las pertenencias que los japoneses dejan en sus vehículos. Esta situación ha llevado a que los japoneses no sean tan confiados, como lo eran en su país de origen.

“La primera recomendación que hacemos al japonés que viene por primera vez es 'no dejes tus cosas en tu carro', 'no lleves mucho dinero en efectivo', 'no camines solo por las calles', 'no muestres tu celular'”, dijo Oamu Houkida.





Descartan fuga de inversiones por inseguridad

Pese a la inseguridad que se vive en el estado, Kosuke Takeo comentó que no habría riesgos de que las empresas o comercios instalados en el estado se retiraran a causa de la inseguridad.

“No creo que se retiren, igual hay algunas empresas que deciden que no vienen, pero retirar es otra pérdida muy fuerte, yo creo que todas las empresas esperan que se vaya calmando la situación”.

A se vez, el cónsul de León en Japón informó que hay el proyecto de que más empresas japonesas pudieran venir a invertir al estado.

“Creo que vienen más (empresas), por ejemplo en este año abrieron dos empresas japonesas más y creo que viene otra”, concluyó.





LOS ROBOS MÁS SONADOS

En lo que va del año, el consulado de Japón en Guanajuato ha registrado alrededor de 43 asaltos sufridos a japoneses.

El más reciente ocurrió el pasado primero de septiembre, en Irapuato, cuando un hombre de origen japonés regresaba de un parque industrial y se detuvo a cargar gasolina en una estación de servicio ubicada en la colonia Las Américas.

De pronto, un grupo de hombres armados se le acercaron, lo amagaron, lo subieron a la parte posterior de su camioneta y condujeron el vehículo con él por más de cinco kilómetros. El japonés fue bajado de la unidad y abandonado en la comunidad de Paso Blanco. El afectado denunció que sufrió secuestro exprés y robo de su camioneta.

En julio de este año, en León, un japonés fue asaltado cuando caminaba por la Plaza Obelisco y al resistirse, uno de los agresores sacó un arma blanca y lo hirió en una pierna.

León ha registrado 27 asaltos a japoneses y es el municipio con más robos. Le sigue Salamanca, con 12 asaltos e Irapuato con cinco en lo que va del año. La mayoría de los robos cometidos han sido robo de pertenencias que han dejado en sus vehículos.

Los japoneses han sido víctimas también de robos ocurridos en carretera. En el año han sido registrados siete casos y la mayoría han ocurrido en el tramo que comprende de Silao hacia León, donde a los japoneses les cierran el paso, los bajan de sus vehículos y ya sea que les roban sus pertenencias o la propia unidad en la que viajan.

Otra víctima de asalto fue el excónsul de Japón en León, Yasuhisa Suzuki, quien en 2016 bajó a una farmacia en el municipio leonés a comprar varios artículos y al regresar a su carro éste había sido cristaleado y de él se llevaron un portafolio con documentos, así como una laptop.