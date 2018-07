No vamos a hacer cacería de brujas: Mauricio Vila Dosal

No llegaré a la administración local a hacer una cacería de brujas, “yo ya le di vuelta a la campaña”, afirma el virtual gobernador de Yucatán por la coalición PAN-MC, Mauricio Vila Dosal.

“Estamos listos para dialogar, para generar acuerdos. A la hora de gobernar siempre hacemos a un lado colores y partidos”, dice, por lo que sostuvo que, sin lugar a dudas, su relación con el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será respetuosa y buena.

El exalcalde de Mérida, durante una entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), adelanta que si encuentra alguna irregularidad en la administración del actual mandatario estatal, Rolando Zapata Bello, se reportaría a las autoridades “para que ellos hagan las averiguaciones pertinentes”.

“Nosotros no vamos a entrar a hacer ninguna cacería de brujas”, insiste. “Vamos a ser un gobierno que reportará a las autoridades cualquier situación, serán las autoridades las que determinen si existe o no responsabilidad”. En ese sentido, abunda, “en términos generales ha sido un gobierno que se ha ido sin escándalos, pero bueno, habrá que esperar”.

Sobre los gobiernos emanados del PRI en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, en los que antes de que terminaran su gestión los mandatarios ya había escándalos, asegura: “No estamos ante un panorama como esos”. Y sobre la relación con el actual gobernador, señala que hay coordinación, respeto. “Cada quién trabajando en el ámbito de sus facultades, pudimos hacer cosas en conjunto que fueron buenas para la ciudad y en ese sentido no tengo ninguna queja”.

Cuestionado por la cercanía que habrá con Andrés Manuel López Obrador, afirma: “Cuando yo era presidente municipal me toco un gobierno estatal que no era de mi partido, un gobierno federal que no era de mi partido y pudimos trabajar de manera coordinada, de manera respetuosa.

Estoy convencido de que Andrés Manuel López Obrador quiere que le vaya bien a Yucatán, yo quiero que le vaya bien a México, y estoy seguro de que vamos a encontrar coincidencias; de mi parte va a contar con todo el apoyo para ser un gran Presidente y para sacar adelante a este país”.

En torno al trato que ha tenido con quien fue candidato del PRI-PVEM-NA al gobierno del estado, Mauricio Sahuí Rivero, comenta que estudiaron una maestría juntos y por tanto lo trató. Además, aprovecha para invitarlo a cerrar filas para juntos sacar adelante al estado.

Lo primero que hará el 1° de octubre, cuando tomaría posesión, es instalar el Consejo Ciudadano de Elaboración y Seguimiento del Presupuesto, que se reuniría cada tres meses para dar certeza sobre los recursos. Para Vila Dosal, la competencia política que se vivió fue una prueba de madurez política y calificó a Yucatán como uno de los estados más civilizados del país, lo cual a futuro espera demostrar también gobernando de la mano con los dos partidos que lo llevaron al poder.