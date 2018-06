Panteones de Tijuana están a 100% de su capacidad

TIJUANA.- En siete años o menos el panteón municipal número 13 que se encuentra ubicado sobre la carretera Tijuana-Tecate en la colonia Valle Redondo, al este de la ciudad de Tijuana, alcanzará su cupo máximo, situación que presenta un foco rojo, ya que, hasta el momento, es el único panteón municipal con espacio, puesto que los 12 restantes ya se encuentran a 100% de su capacidad sin contar los cinco panteones privados que existen en la ciudad.



Los factores que han propiciado el aumento en solicitudes de terrenos en los panteones municipales se deben a la grande suma de decesos que se han presentado en el municipio, tanto porque cada día es mayor la población que vive en la ciudad y muere por causas naturales o en accidentes, así como las muertes violentas que desde el 2017 han azotado a Tijuana llegando a la cifra de mil 744 cadáveres durante aquel año, y 996 muertos en hechos violentos en lo que va de 2018, según los datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

De igual manera, la Jurisdicción de Salud número 2, que abarca los municipios de Tijuana, Tecate y Rosarito, durante 2016 registró ocho mil 736 decesos al interior de sus hospitales generales y centros de salud, mientras que, hasta el mes de noviembre de 2017, confirmó la cantidad de nueve mil 736 casos.

Respecto los tres hospitales generales del IMSS que existen en la ciudad, se reportaron en 2016 un total de dos mil 364 muertes, mientras que en 2017, la cantidad aumentó a dos mil 384 casos, y, en lo que va del presente año, han registrado 838 fallecimientos.

Por su parte, el Semefo (Servicio Médico Forense) de Tijuana en 2016 registró dos mil 980 ingresos, de los cuales 467 terminaron en fosa común, mientras que, en 2017, ingresaron tres mil 608 cuerpos, de los que 924 fueron enviados a la fosa al no ser reclamados por algún familiar.

Ante la problemática que presenta el aumento de personas que fallecen en la ciudad, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del ayuntamiento de Tijuana, Alejandro Lomelín Clapera, expresó que se están buscando otras alternativas, porque, al tener un costo bajo en comparación de los panteones privados, la gente está acudiendo con más frecuencia a solicitar un espacio para enterrar a sus difuntos.

Detalló que el costo por utilizar un terreno en el panteón municipal es de 524 pesos, que se refrenda cada cinco años de por vida, y, en caso de que no se hiciera el pago, después de algunos meses, se realiza una especie de notificación, y si aún así no se realiza el refrendo, la tumba se declara como en abandono y puede ser candidata a la exhumación de los restos; sin embargo, no se tienen registrados casos de incumplimiento.

En el caso de los velatorios de DIF (Desarrollo Integral de la Familia), el subdirector operativo de la dependencia a nivel estatal informó que en la ciudad de Tijuana se cuenta con un solo velatorio que tiene en su interior cuatro capillas, las cuales brindan servicio hasta la medianoche, hora en la que los familiares se retiran a sus casas, y el cuerpo queda resguardado en las instalaciones para que al siguiente día se dé continuidad a los servicios fúnebres.

Enfatizó que este tipo de velatorios no tienen un precio, sino una cuota de recuperación que depende del tipo de paquete que la familia necesita. Por ejemplo, el paquete de adulto mayor con ataúd de madera, tiene una cuota de recuperación de cuatro mil 200 pesos, mientras que el mismo paquete, pero con ataúd de metal, es de cinco mil pesos, y, en medidas especiales, la cuota es de alrededor de nueve mil pesos. En el caso de los niños, el paquete va desde mil 350 pesos hasta dos mil 50 pesos dependiendo del tamaño.

De igual manera, mencionó que a las personas que así lo requieren, se les realiza un estudio socioeconómico para conocer si son candidatos a un subsidio por parte de la dependencia con el que se podría dar un apoyo que va desde 20% hasta 100%.

Con respecto a la demanda que se ha tenido en los servicios, agregó que no han visto una falta de espacios, pero aceptó que año tras año se ha visto una tendencia al alza de entre 20% y 25% en la solicitud de servicios.

Destacó que, durante 2016 se solicitaron dos mil 406 servicios beneficiando a 757 familias; en 2017, fueron tres mil 428 servicios y mil 81 familias beneficiadas, y, durante el presente año, se han solicitado mil 145 servicios y se ha apoyado a 359 familias.

Por otra parte, en el sector privado, el director de la funeraria Nueva Jerusalem, Héctor Iván Abasolo, informó que a pesar del incremento de muertes violentas que existen en esta ciudad, el aumento en ese tema, ellos han observado, no es tanto como se creería, ya que, del total de casos de muertes dolosas, cerca de la mitad se quedan en funerarias mientras que los demás cuerpos son enviados a la fosa común. Sin embargo, sí se ha observado un incremento de los casos dolosos en comparación de años anteriores.

Con respecto a los costos, explicó que no existe un rango como tal dada la diferencia de las marcas y los servicios que cada una ofrece, pues un servicio completo puede costar entre los 10 mil y los 19 mil pesos. El precio varía cuando los deudos solicitan ciertas condiciones, como una mayor calidad en el material del ataúd o una capilla más grande o un servicio de cafetería más amplio al que el paquete ofrece; todo ello, sin incluir el costo del terreno cuando son panteones privados, ya que el monto puede ascender hasta los más de 100 mil pesos.