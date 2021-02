"Sin luz y nuestro paciente con respiración artificial", dice familia poblana tras apagón

Enojo y quejas provocó el apagón que se vivió la noche del lunes en las regiones de la Mixteca, centro, Sierra Norte y Nororiental del estado de Puebla, derivado de cortes rotativos implementados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de las afectaciones registradas en el norte y noreste del país a lo largo del día a causa de las bajas temperaturas en la zona fronteriza.

De acuerdo con los reportes recibidos por El Sol de Puebla, los cortes se registraron en la zona oriente de Puebla capital, así como en los municipios de Amozoc, Atlixco, Huejotzingo, Texmelucan, Acajete, Tepatlaxco, Domingo Arenas, Tepexi de Rodríguez, Chila de las Flores, Tlacotepec de Benito Juárez, Los Reyes de Juárez, Tehuacán, San Gabriel Chilac, Tepanco de López, Zacapoaxtla, Cuautempan, Libres, Cuyoaco, Tlatlauquitepec y Cuetzalan.

En Chila de las Flores, al sur del estado, en el momento del apagón se estaba realizando la vacunación a adultos mayores contra Covid-19, motivando a los presentes encender las linternas de sus celulares y los faros de unidades de motor, aunque el corte demoró apenas cinco minutos para inmediatamente continuar con la actividad.

"No es la primera vez que se va la luz en Zacatlán y no deseo que me pase como en otros años que las fallas en el suministro de energía eléctrica afectaron mis equipos y la CFE no se quiso hacer cargo", dijo Beatriz, una vecina del barrio de Tlatempa.

Aunque no todos quisieron dar su nombre, los vecinos de este Pueblo Mágico señalaron que las fallas en el suministro de energía eléctrica son continuas, sin embargo, consideraron que la desventaja es que es el único servicio que se puede contratar y este monopolio hace que pongan tarifas a modo, tengan control de las condiciones del servicio y al no tener competencia, la empresa “hace lo que quiere”.

Los más afectados fueron los comercios que a esa hora operan. En algunas zonas el apagón generó temor de que ocurrieran actos delictivos.

Entre las causas, especularon, los efectos gélidos del frente frío que ha asolado la región, incluso se comentó un apagón programado en Puebla y otras entidades del país o bien, como consecuencia de una sobredemanda del servicio eléctrico.

Fue antes de la medianoche cuando, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), informó que “a las 21:39 h concluyeron los cortes de carga rotativos anunciados para conservar el balance carga-generación en el Sistema Interconectado Nacional”.

Horas antes, el mismo organismo había reportado apagones en el norte y noreste del país “ocasionado por las salidas de centrales eléctricas de generación por la falta de gas natural y la pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión”, esto ante las bajas temperaturas.

En riesgo pacientes de Covid-19

En pleno día de arranque de vacunación contra Covid-19, varios municipios de la Mixteca poblana se quedaron sin energía eléctrica, lo cual derivó en la preocupación, principalmente en donde estaba por llegar el biológico, así como entre familias que estaban con concentradores de oxígeno y nebulizaciones por casos activos.

Las autoridades locales de Almolonga, Huejonapan y San Felipe, perteneciente a Tepexi, donde las vacunas estaban en camino, comenzaron a solicitar plantas de luz para la refrigeración del biológico que temían se pudiera afectar.

Familiares que tienen a pacientes con Covid-19 en casa y con concentradores de oxígeno, manifestaron que la saturación de sus pacientes bajó hasta 60 y solo esperaban que la luz llegara para poder continuar con su tratamiento.

“Pensamos lo peor, porque no había luz y nuestro paciente sólo depende de la respiración artificial, pero pues después de una hora terminó la espera y no hubo mayor cosa que lamentar”, comentó una vecina de Ixcaquixtla.

Al paso de una hora, las vacunas al igual que la energía eléctrica llegaron casi a la par a las comunidades antes mencionadas.

Pensamos que temblaba

Tras el apagón del pasado lunes, vecinos del municipio de Amozoc descartaron afectaciones en sus viviendas, sin embargo, algunos pobladores aseguraron que el apagón los tomó por sorpresa, "fue un poco el susto. Se va la luz y en ese momento pasa el tren y sentimos la vibración, pensamos que estaba temblando", narró la señora Rosario.

"Creo que mínimo nos tuvieron que avisar. Muchos de nosotros sí nos asustamos ya que primero vemos en las noticias que en el norte se quedan sin luz y luego nosotros en la tarde", mencionó también doña Justina, vecina del municipio de Tepatlaxco de Hidalgo.

Descarta Barbosa afectaciones en hospitales

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó en su rueda de prensa de este martes que las afectaciones por los cortes de energía se registraron en las regiones de Izúcar de Matamoros, Tepexi de Rodríguez, Ixcaquixtla, Cuautempan, Huauchinango, algunas zonas de Puebla capital, entre otros.

El mandatario refirió que desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron implementadas acciones para prevenir hechos delictivos, reportando que no hubo ningún hecho sobresaliente en estos municipios. De igual forma, precisó que el apagón no afectó a ningún hospital, debido a que la mayoría de éstos tienen plantas alternativas de energía.

“Espero que tengamos información de las instituciones encargadas de esto, la CFE. Mayor prevención en todos estos asuntos para evitar este tipo de desabastos de corriente eléctrica”, señaló.

(Con información de Edgar Barrios, Carmen Flores, Ricardo Carvajal y Brisselda Sarabia)