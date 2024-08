A los Monreal no les conviene que gane la capital del estado, dice alcalde electo de Zacatecas

Con acusaciones de conflicto de interés y compadrazgo, Miguel Varela, quien fue declarado alcalde electo de Zacatecas, denunció que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez) actuó con parcialidad al invalidar su victoria electoral por segunda ocasión.

En entrevista con El Sol de México, Varela Pinedo adelantó que presentará una nueva impugnación en la Sala Regional de Monterrey, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en contra de la resolución del Trijez, instancia que por segunda ocasión anuló las elecciones en el municipio de Zacatecas y ordenó convocar a nuevos comicios.

“Vamos a entrar otra vez nuestra impugnación el día de mañana (hoy) en Sala Regional precisamente para que vuelva a sesionar y ahí, espero que otra vez la justicia se haga de nuestro lado”.

Ya es la segunda ocasión que el Tribunal Electoral de Zacatecas invalida el triunfo, que obtuvo en las urnas.

¿Cuál va a ser el siguiente paso que va a dar para ratificar su victoria, llegará a la última instancia en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?

Primero, ponerte en contexto, en la capital de Zacatecas ganamos el pasado 2 de junio. El 5 de julio, la Sala local nos anula la elección, nos vamos a la Sala Regional precisamente a impugnar y la Sala Regional el viernes pasado que sesiona, revoca a nuestro favor, le regresa la Sala local para decirle que arregle la parcialidad y la exhaustividad que no tuvieron. Revocó la sentencia, se la regresa al local para que revise y sea más exhaustivo.

A la Sala local, como la presidenta del Tribunal local es comadre del gobernador David Monreal, no le importó ese tema porque el Tribunal quedó dos a dos empatado, pero con el voto de calidad de la presidenta pues hace la anulación, se regresa otra vez a la Sala Regional, todavía no se va a Sala Superior.

Vamos a entrar otra vez nuestra impugnación el día de mañana (hoy) en Sala Regional precisamente para que vuelva a sesionar y ahí, espero que otra vez la justicia se haga de nuestro lado.

Hay temas muy severos que el Tribunal local hizo. Uno de ellos es que la magistrada no debió haber votado porque a mí me denunció (...) Entran aquí en un severo conflicto de interés, porque al tenerme denunciado debió abstenerse de votar ella y el magistrado ponente Yuen que fueron los que me dieron en contra el voto.

¿Cuál fue el motivo de la demanda que interpuso la magistrada presidenta del Tribunal de Zacatecas?

Por el asunto mediático. Como hemos evidenciado su parcialidad, ella lo utilizó como si fuera un ataque directo a su persona; como queriendo hacer que la estuviera yo, pues como evidenciando o queriendo utilizar el tema de la violencia política de género. Totalmente falso el tema porque yo nunca he hablado contra ella como mujer. Yo he hablado en contra del actuar que tienen en su representación como magistrada. Entonces como no le gustó el ataque mediático que hemos dado al Tribunal Local, es que nos denuncia (...) y como no esperaban que se revocara, pues ella debió haberse abstenido junto con el magistrado Yuen de votar nuevamente en mi contra.

Cortesía, X @VARELA_PINEDO

¿El siguiente será una nueva impugnación en la Sala Regional de Monterrey?

Es correcto. El día de mañana (hoy) que es el plazo límite, la estaremos entregando y la Sala Regional vuelve a sesionar nuevamente nuestro estudio.

¿Usted qué prevé que pueda resolver la Sala Regional?

Yo confío que la Sala Regional nos regrese el triunfo, porque la verdad lo regañó (al Tribunal local). Tú puedes ver la sesión del pasado viernes, la tuvieron a las 8:30 de la noche, Cómo la magistrada presidenta del Tribunal Regional, Claudia Valle Aguilasocho, les dice que les pasó de noche la impugnación y les obliga a que vuelvan a sesionar y que sean exhaustivos.

¿Cuál considera que es el motivo para que el Tribunal de Zacatecas actúe de esta manera al invalidar en dos ocasiones el triunfo?

Varios temas. Punto número uno, que la magistrada es comadre del gobernador David Monreal. Punto número dos, como son del mismo partido y yo soy del PAN, pues no les conviene que les haya ganado. Punto número dos (sic), hay una obra del segundo piso que quieren hacer una obra los Monreal, una obra de un segundo piso en el bulevar, que no es necesaria, y que nos puede quitar el nombramiento de Ciudad Patrimonio ante la UNESCO, y lo quieren poner en tres mil 600 millones de pesos tan sólo tres kilómetros y medio.

¿Usted ha sido víctima de otros señalamientos por parte de los Monreal?

Sí, sin lugar a duda, para el senador Ricardo y para los Monreal pues no les conviene que Miguel Varela esté en el municipio más importante del estado que es la capital, donde se concentran los poderes. Pues obviamente soy una piedra en el zapato para los intereses que ellos buscan tener, mantener y seguir coaccionado.

En caso de que el Tribunal Electoral de Zacatecas nuevamente anule el triunfo, ¿buscaría en última instancia llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral?

Sí, por supuesto. Nosotros estaremos hasta la última instancia legal, reafirmando, defendiendo el voto de los zacatecanos y obviamente yo creo que el resultado va a ser favorable en la Sala Regional

¿Cuál es la fecha límite para resolver el asunto?

La toma de protesta debe ser el 15 de septiembre. Por tanto restan tres semanas al día de hoy para que en estos días resuelva la Sala Regional y posterior, previo a la Sala Superior.