A pocos días de elecciones en Baja California, PAN y MC deben cambiar candidatos

En Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), aprobó el punto de acuerdo presentado por el Consejero Presidente, Clemente Custodio Ramos Mendoza, en el que se determina que el criterio para medir la paridad cualitativa, consiste en la conformación de bloques de competitividad de los Ayuntamientos que integran el Estado de Baja California.

En acatamiento a la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), el Consejo General del IEEBC elaboró un análisis de los registros de las planillas de munícipes en cada uno de los ayuntamientos que conforman la entidad, para verificar que dentro del bloque bajo se hayan postulados a dos mujeres y un hombre y, en el bloque alto, a un hombre y una mujer, a fin de dejar sin efectos aquellos registros que no cumplieran con la medida afirmativa.

Derivado de lo anterior, se concluyó que los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), si bien cumplen con la acción afirmativa que garantiza la paridad cuantitativa, no es así con el criterio de paridad cualitativa o sustancial adoptada por esta autoridad electoral, pues se advierte que al género femenino le fueron asignados los municipios en los que el partido obtuvo los porcentajes de votación más bajos, impidiéndole su participación efectiva en los municipios con grado de competitividad alta y posibilidades de triunfo.

Por lo que, el Consejo General determinó que, dentro de un término de 48 horas, a partir de la notificación del citado punto de acuerdo, el PAN y MC deberán realizar la sustitución de candidaturas correspondiente, presentando de nueva cuenta la solicitud de registro debidamente firmada con la documentación anexa, bajo el apercibimiento de que se harán acreedores a una amonestación pública en caso de no cumplir con esta determinación.

Vencido el tiempo otorgado y de no realizarse la sustitución de candidatura, se hará efectivo el apercibimiento y se requerirá de nueva cuenta para que, dentro de un plazo de 24 horas, presente la sustitución.

Una vez subsanado el requerimiento, el Consejo General sesionará a efecto de resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro presentada, determinando sobre el cumplimiento de paridad de género del partido político correspondiente.





Posicionamiento del Partido Acción Nacional

En relación con la decisión que hoy toma el Consejo General del IEEBC, el Partido Acción Nacional manifiesta lo siguiente:

1- El acuerdo solo confirma lo que ya sabíamos, la ilegal y tendenciosa decisión del tribunal local.

2- El Partido Acción Nacional confía en que la Sala Regional corregirá el fallo ilegal del tribunal local.

3- Las candidatas y candidatos de Acción Nacional siguen en campaña y no se distraerán con este asunto, el cual es un burdo intento para hacerlos interrumpir su trabajo con el electorado de Baja California.





Posicionamiento de Movimiento Ciudadano

“Defenderemos por la vía jurídica la resolución del Instituto Estatal Electoral de Baja California a la impugnación que emitió el Tribunal de Justicia Electoral en el estado”, aseveró Jorge Álvarez Máynez, secretario general de Movimiento Ciudadano.

Esta postura del partido es en relación a la determinación sobre el criterio para medir la paridad cualitativa, que consiste en la conformación de bloques de competitividad de los Ayuntamientos, al mismo tiempo de evitar las descalificaciones a los órganos electorales, dijo.

Jorge Álvarez detalló que se sienten orgullosos de los perfiles de los candidatos de MC, sobre Héctor Osuna dijo, que es una persona con una experiencia probada en la administración pública y que no hay duda, de que gobernará Baja California con eficiencia, como ya lo hizo cuando fue alcalde de Tijuana.

Sobre el candidato a la alcaldía de Tijuana expresó que Fermín García, es un ciudadano con un alto perfil de liderazgo social, parecido a los que perfiles que han mantenido en el estado de Jalisco, y que ha venido a refrescar la contienda electoral.

El secretario general de Movimiento Ciudadano resaltó que en su partido no esconden a sus candidatos, como lo hacen los demás frentes políticos, que solamente la ciudadanía los ve en espectaculares y lonas, pero no en la calle no hay presencia de ellos.