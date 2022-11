Alcaldes opositores dicen haber perdido la confianza en Samuel García

Los alcaldes agrupados en el Pacto Nuevo León por Municipios Fuertes y Unidos, dijeron estar abiertos al diálogo con el gobernador Samuel García, pero en otras condiciones, porque ya le perdieron la confianza.

Reunidos en este municipio a 127 kilómetros al noroeste de Monterrey, los ediles que la semana pasada acusaron al gobernante de retener recursos federales y estatales a quienes no son de Movimiento Ciudadano, por el enfrentamiento que tiene con los diputados, dijeron que Samuel García dañó la confianza y los agarró como rehenes en su pleito con el Congreso local.

"Siempre vamos a estar propuestos al diálogo, pero en otras condiciones, él ya dañó la confianza que teníamos en él, nunca más nos vamos a sentar con él en confianza. Hay que acotarlo, él tiene que empezar a respetar al Legislativo, que publique los más de 60 decretos que el Legislativo ha emitido y que están secuestrados en el Ejecutivo y a los Municipios nunca más nos va ver como Gobiernos chiquitos", señaló César Garza, edil de Apodaca.

"Se habla mucho de lo nuevo y lo viejo, pero hay viejo bueno y hay malo nuevo, pero hemos tenido un Gobierno con mano muy dura con el pueblo aumentando el agua, el transporte, creando el impuesto verde que nos ha convertido en el Estado más caro para construir", añadió Garza.

"En la democracia todos nos doblamos a la Ley, es la norma que rige la conducta, no somos reyes, no somos emperadores, somos servidores públicos que sólo podemos hacer lo que la Ley establece", comentó sobre la postura del gobernador de que no lo doblarán los Diputados.

"Un Gobierno bien posicionado tiene el apoyo del pueblo, no necesita el apoyo de nadie más", señaló el alcalde de Apodaca al opinar sobre el llamado de Samuel García para que las organizaciones civiles le apoyen en la discusión del presupuesto 2023.

"Exigimos lugar que nos corresponde a los Municipios, no queremos que nos regalen nada, queremos lo justo, no queremos más agresiones, queremos presupuestos libres y sin ataduras para dar servicio a los Gobernados", expuso a su vez Mayra Ábrego, Alcaldesa de Doctor González.

En la reunión participaron los Alcaldes de 14 municipios de la entidad, aunque la agrupación de ediles la conforman 24, pero todos han expuesto su inconformidad por la embestida del gobernador.





Tendrán 5 mil millones más en los municipios

Por su parte Daniel Carrillo, Alcalde de San Nicolás, informó que con las reformas a la Ley de Coordinación Hacendaria le quitarán sólo una tercera parte al Estado de las participaciones federales que recibirá de más en el 2023, al pasar de 20 al 30 por ciento, cinco mil millones de pesos más.

Dijo que no le quitarán recursos de más al Estado, pues para el próximo año recibirán de la Federación 15 mil millones de pesos más de participaciones federales y únicamente le quitarán una tercera parte es decir, cinco mil.

Al respecto, César Garza, de Apodaca, informó que la reforma a la Ley ya se pasó al Ejecutivo para su publicación y en caso de veto, se volverá a aprobar en el Congreso.