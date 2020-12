Alcaldesa de Escobedo pide licencia para contender por gubernatura de NL

Clara Luz Flores Carrales, alcaldesa del municipio de Escobedo en Nuevo León solicitó licencia a su cargo para ir con Morena en busca de la candidatura a la gubernatura de Nuevo León.

Flores Carrales quien en febrero pasado renunció a las filas del PRI tras 22 años de militancia y que, por tercera ocasión gobernaba esta municipalidad del Norte de la zona metropolitana tiene previsto registrarse el viernes

La licencia fue aprobada en una sesión extraordinaria de Cabildo y como encargado del despacho queda José Antonio Quiroga, secretario de Desarrollo Económico.

La aspirante que no milita en Morena contenderá contra los militantes morenistas Fernando Ábrego, Mario Fernández y Rafael Zarazúa, que también son los otros precandidatos.

PAN pone en la mira a Colosio hijo

Por otro lado, Mauro Guerra, presidente del PAN en la entidad informó que la convocatoria del partido está abierta para el diputado de MC Luis Donaldo Colosio y otros perfiles.

"Hay una comunicación, un diálogo permanente (con Colosio) como un legislador con quien hemos tenido agendas en común, pero insisto la decisión no es un tema de invitar o nosotros buscar, es personal de cada quien, de decidir registrarse, de decidir participar", dice.

Reconoció que hay acercamientos con Colosio a quien también se le menciona como candidato a Monterrey y no sólo al Estado.

"Le correspondería definir al diputado Colosio, nosotros hemos abierto esta convocatoria, hay mucha especulación, es natural que ante no estar definida la realidad total de los partidos, se especule, a mí no me gustaría caer en esta especulación y esperamos que se definan los tiempos, que quienes quieran participar lo hagan, se inscriban, participen y que el 10 de enero salgan los panistas a votar".

"La convocatoria está abierta para ciudadanos, militantes del PAN, e incluso militantes de otros partidos que decidan participar, lo único es un documento que se tiene que firmar donde se solicite participar en este proceso".

En el PAN el senador Víctor Fuentes ha externado su deseo de ser el candidato y exige a su partido abrir la elección interna a la ciudadanía.

Según el dirigente, si tienen candidatos en el PAN pero, se trata de buscar los mejores perfiles en hombres y mujeres.

Colosio decidió no participar en la elección interna de MC porque no se hizo alianza con el PAN y dejó el camino libre al ahora precandidato Samuel García.

El propio Colosio señaló que buscaría la candidatura a la alcaldía de Monterrey, pero en el PAN se habla de invitarlo.