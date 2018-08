Alfaro quiere trato directo con AMLO

Jalisco.- El gobernador electo Enrique Alfaro Ramírez dijo que la mediación entre el presidente de la República y el gobernador de Jalisco no tendrá intermediarios y será directa; dejó en claro que no permitirá que Carlos Lomelí se asuma como mediador entre el gobierno del estado y el Federal, ya que eso vulnera los principios constitucionales básicos y lastima el espíritu del pacto federal, además de que esa figura no tiene sustento legal.



“Lo que publiqué es claro, lo hice así para que quede por escrito, de los coordinadores estatales es lo que pienso y no hay mucho por hacer”, señaló.

Alfaro Ramírez insistió en su disposición para generar acuerdos con Andrés Manuel López Obrador, pero que en ese estado se harán valer los principios de la Constitución: “no es ánimo ni de pleito ni confrontación no conozco ningún gobernador que necesite intermediarios para platicar con el presidente de la república”.

Reiteró su respeto y disposición de poder construir los acuerdos con quien será el presidente de la República a partir de diciembre y el gobierno de Jalisco, se platicará con él y los secretarios de estado, pero hasta ahí, nada qué ver con Carlos Lomelí de quien no hablará más.

Tras reunirse con los presidentes municipales electos de Movimiento Ciudadano para abordar el proceso de transición, elaboración del presupuesto, señaló que en los próximos días se reunirá con los diputados locales y federales, así como los presidentes de los diversos partidos para tomar en cuenta la agenda y prioridades de todos para la refundación del estado.





Habrá justicia en desfalco al sector Salud

Justicia a secas es lo que se aplicará en el caso de la compra de medicamentos a sobreprecio y que dañaron el patrimonio del sector salud, por lo que no habrá “ni perdón ni olvidó” con la cancelación del contrato que tenía el Instituto de Pensiones de Jalisco con la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), porque pareciera que se le quiere apostar al olvido, aseguró el gobernador electo Enrique Alfaro.

Con esta acción, desde su punto de vista, “hay algún tipo de interés en algunos funcionarios del Gobierno del Estado de dar por concluido este tema y la posición de nosotros es clara, se va a investigar a profundidad, no es un asunto que se le puede dar borrón y cuenta nueva, será sin consignas, sin ánimos de persecución, sin señalamientos anticipados, pero evidentemente estaremos al pendiente de que no se le dé carpetazo y quede como ya se acabó el contrato y vamos a olvidarnos de este asunto, en este estado no habrá ni perdón ni olvido, se tendrá justicia y será justicia a secas”.

Esta empresa señalada de vender medicamentos a sobre precio y que generaron una riqueza al excandidato de Morena para gobernador, Carlos Lomelí, quien se dice será el coordinador de las delegaciones federales y de quien dejó que no permitirá que se asuma como mediador entre el Gobierno de Jalisco y el Federal ya que eso vulnera los principios constitucionales básicos y y lastima el espíritu del pacto federal, además de que esa figura no tiene sustento legal.

“La reunión nos permitió aterrizar mucho de lo que se hará a partir del seis de diciembre con un nivel de gobierno que en los últimos años fue tratado de manera poco correcta, superficial y que son los gobierno municipales, y sé la valía que tienen los ayuntamientos para que el Gobierno del Estado para que se pueda aplicar programas con mayor eficacia” ahí se abordó el compromiso de combatir la corrupción el cual “va en serio, no habrá tolerancia para nadie, empezando por la casa, se definieron las fechas de los primeros talleres de capacitación de los presidentes municipales”, entre otros temas.

Con los diputados se reunirá este miércoles para abordar los temas de la agenda legislativa y los tiempos que se necesitan para sacarlos antes de iniciar la siguiente administración estatal, entre ellos la reforma para transformar la fiscalía de nuevo y separar las funciones del Ministerio Público con la de la policía.





TRANSICIÓN NO HA INICIADO FORMALMENTE

En el caso de los trabajos de transición entre administraciones, entre el primero de julio que se llevó a cabo la jornada electoral y hasta este martes sólo ha habido una reunión formal con el gobernador en funciones, la siguiente será este jueves y a partir de ella inician los trabajos formales de transición en donde hará una propuesta de modificación de todo el esquema de dependencias y algunas hasta podrían desaparecer.

Además, sólo se tiene a Ismael del Toro y a Bernardo Fernández como los únicos autorizados para poder iniciar la parte política y técnica respectivamente de esta transición por lo que el resto de los integrantes del equipo serán designados en los próximos días con ellos se sentarán las bases de la transición, los primeros que se informarán el próximo lunes son los de finanzas, infraestructura, educación y probablemente salud.

Es por eso que dejó en claro que sólo ha habido una sola reunión con el gobernador, “no ha habido ninguna más y nadie del equipo de transición se ha reunido con los funcionarios para ver este proceso, será a partir del jueves cuando se fijen los primeros pasos formales y las acciones que realiza la secretaría de Finanzas son acciones para prepararse en este proceso.