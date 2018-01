Alianza en Chiapas está por encima del PVEM y PRI: Luis Armando Melgar

El senador del PVEM, Luis Armando Melgar aclaró que la alianza que su partido sostendrá con el PRI en Chiapas está por encima de cada instituto y corresponderá a todos respetar las reglas para definir a su candidato a gobernador.

En entrevista radiofónica aseguró que el camino que desde ahora deben construir será de transparencia y unidad pues el desgaste en el proceso interno los afectará para la contienda electoral donde, según reconoció, Morena ha crecido.

“Nunca ha habido una competencia interna entre dos partidos. Sería una encuesta y se definiría el candidato de unidad en la alianza. En eso estamos ahorita”, aceptó.

Melgar además negó que Roberto Albores Gleason sea el candidato definitivo pues solo se ha inscrito como aspirante dentro del PRI.

“Tenemos que ver con cuidado como vamos a procesar esto. Que sume y no que reste. No se trata de quién conoce mas, si no de quien garantiza poder ganar la elección”, dijo.