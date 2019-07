Alteraron la ley para gobernar cinco años en BC

TIJUANA.- "Anoche, como pillos, sesionaron y aprobaron", fue la voz de regidores en Playas de Rosarito la mañana de ayer al enterarse de que Jaime Bonilla gobernará Baja California hasta 2024, sin que su voto contara en la sesión para avalar la reforma constitucional.

El Cabildo, con ausencia de cinco de 12 integrantes, resolvió apoyar la extensión a cinco años del mandato del gobernador electo, con lo que la medida tenía el apoyo de la mayoría de los ayuntamientos en la entidad.

El martes, alrededor de las 17:30 horas, Ensenada había dado visto bueno al cambio constitucional. Dos votos en contra, incluido el del único panista en el cabildo, Jorge Camargo Villa, no bastaron para frenar los 12 a favor.

Casi tres horas después, en Mexicali por amplia mayoría la reforma era desechada, apenas con un voto en su defensa por parte de Ventura Campos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante la mayoría panista que no la avaló.

A las 23:00 horas daba inicio la asamblea municipal en Tecate, que nada decidiría aún para el estado, pues el aval de tres de los cinco municipios era necesario para que la propuesta legislativa se convirtiera en ley. La resolución de alargar el mandato se tomó con seis votos a favor y cuatro en contra, entre los que estaba el único del Partido Acción Nacional (PAN).

En Playas de Rosarito, no obstante, la sesión no se tenía contemplada, no por lo menos públicamente. La mañana del miércoles regidores dieron a conocer que la reunión extraordinaria fue convocada vía correo electrónico a las 20:00 horas con llamado para a las 22:00. El encuentro fue privado, pese a que siempre se transmiten en vivo, y no hubo ni hay hasta ahora video de la discusión.

"Aquí recibimos presión por parte de líderes de Morena para que no se viniera a la sesión. Anoche, como pillos, sesionaron y aprobaron. Fue una farsa citarnos ahora", señaló Mario Enrique Hernández Martínez, regidor de Movimiento Ciudadano.

"Llegamos hoy y nos llevamos la sorpresa de que sesionaron anoche de forma secreta y aprobaron la modificación de la reforma", comentó también a El Sol de Tijuana Luis Ricardo Martínez Cabrales, regidor de filiación panista. Todo se había gestado en la sombra.

Playas de Rosarito, con seis votos a favor y uno en contra, hacía válida la determinación.

La alcaldesa panista Mirna Cecilia Rincón Vargas, quien para el pasado proceso electoral del 2 de junio no fue designada como candidata única de su partido en la postulación para la reelección, como sucedió con sus homólogos en Tijuana y Mexicali, votó a favor de la reforma constitucional, en contra de la línea de la cúpula de su partido y pese a las amenazas de ser expulsados.

El reto ahora es para el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, también panista, quien amagó con no publicar en el Periódico Oficial del Estado la modificación al texto constitucional.

Política Presentan equipo de transición del gobierno de Miguel Barbosa

La estrategia política de Amador Rodríguez, jefe del equipo de transición de Jaime Bonilla, quien ocupará el cargo de secretario de Gobierno en la próxima administración estatal, prosperó incluso una legislatura antes, pues su apuesta era someter a votación la duración de la gubernatura después del primero de agosto, cuando los nuevos diputados lleguen.

Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), alertaba desde Twitter: "Aceptar esta prolongación de mandato abre riesgos de mayores ilegalidades y atropellos al mandato democrático en toda la República", al señalar la reforma como ilegal, ilegítima y una ofensa a la inteligencia.

Además, demandó sanción para diputados locales que votaron por la prolongación de mandato, así como la desaparición del Congreso de Baja California.