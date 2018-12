"AMLO y yo no somos enemigos", Enrique Alfaro rinde protesta como gobernador de Jalisco

Esta mañana, Enrique Alfaro rindió protesta como gobernador de Jalisco ante el Pleno del Poder Legislativo en donde destacó que a pesar de las diferencias de ideales con el presidente Andrés Manuel López Obrador no son enemigos, sino aliados "para desmantelar al viejo sistema político".

El presidente Andrés Manuel López Obrador y yo podemos tener diferencias en temas y de fondo, pero eso no significa que seamos enemigos, sino ser sus aliados para desmantelar al viejo sistema político. Ofrecemos diálogo siempre y pedimos lo mismo

Durante su discurso destacó que no habrá más Consejos Económicos ya que asegura, sólo han generado corrupción.

Además, anunció la promulgación de una nueva Constitución, la cual "no será por decreto de un gobernante", añadió que en los municipios del interior de la Zona Metropolitana han sufrido de trato injusto y situación que busca erradicar.

"Se acabó la simulación del programa de verificación vehicular y pronto dará un nuevo esquema para mantener una mejor calidad del aire", detalló.

Por otro lado comentó que se respaldará el modelo que presentan las empresas, sin embargo, el negocio no será para unos cuantos; advirtió que a quien no cumpla con las normas establecidas "se le retirará la concesión, sin amagues sin amenazas".





Resaltó que durante su mandato se renovará toda la red de las carreteras en Jalisco.

Aprovechó la presencia de la Secretaria de Gobernación, Olga María Sánchez Cordero para pedir apoyo en la mejora del transporte público como lo de la Línea 4 que va de Guadalajara a Tlajomulco, así como la culminación de la presa del Purgatorio, la construcción libramiento sur de Puerto Vallarta, el saneamiento del río Santiago y la recuperación de la cuenca del Río Lerma que nutre de agua a Chapala.

Alfaro se comprometió a que en los próximos años, en Jalisco se fortalecerá la agenda Metropolitana. "SIAPA integrará a los municipios que en este momento están olvidados y tienen carencia del agua".

Finalmente, el ahora Gobernador de Jalisco reafirmó su disposición para coordinarse con el Gobierno Federal con el fin de beneficiar a la población, así como inculcar la paz desde la formación escolar.

"Nos negamos a que el camino sea militarizar al país; no se debe sepultar la responsabilidad de la Policía Civil. En Jalisco no habrá acuerdo ni tregua con los delincuentes, no habrá perdón ni olvido. Vamos a actuar sin miedo y con determinación, no creemos en declarar una guerra, pero sí en pintar una ralla..."





Con información del Occidental