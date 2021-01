Andrea Chávez, la influencer feminista que busca ser diputada por Morena en Ciudad Juárez

La tarde de este martes, la luchadora y activista social Andrea Chávez Treviño, realizó la entrega de sus documentos para ser registrada como precandidata a la diputación federal por Morena del Distrito 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La joven aspirante chihuahuense, feminista e influencer (cuenta con más de 76 mil seguidores en Twitter), espera contender en los comicios federales de este año, por el municipio que la vio nacer y en el cual radica.

Activista social desde que tenía 15 años, cuenta con experiencia nacional e internacional en la lucha a favor de los derechos de las mujeres.

Durante cuatro años consecutivos ha representado a México en el programa “Women2Women” en la Universidad de Harvard, mientras que en la Ciudad de México ha formado parte de diversos colectivos feministas de su partido como “Feministas 4T” y la Red Feminista por la Cuarta Transformación”.

“Busco representar en la Cámara baja a quienes durante décadas han sido condenados al olvido, a la marginación, a la violencia y a la pobreza, en aquellas zonas que fueron campo de guerra durante el sexenio de Calderón, poniendo siempre mi trabajo al servicio de las y los juarenses”, señaló la abogada recién egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena aplazó el registro de precandidatos hasta este 5 de enero para que los aspirantes pudieran planear su traslado a la Ciudad de México y reunir la documentación requerida para su inscripción.