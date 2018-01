Ante señalamientos, Miguel Ángel Yunes niega poseer reloj de 6 millones de pesos

BOCA DEL RÍO.- El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, rechazó que se haya comprado un reloj de la marca de Richard Mill de más de 6 millones de pesos como fue difundido a través de medios nacionales.

Afirmó el reloj lo adquirió con sus propios recursos y que no es marca Richard Mill y que costo 30 veces menos de lo que señala la publicación.

“Lo compré con mi dinero y me lo di como regalo de 65 años que cumplí el 5 de diciembre y el día de antier, durante el grupo de coordinación de 6 horas me lo quite me estaba molestando y lo guarde en presencia de todos, así es que no oculte nada ni compré nada de 6 millones de pesos”.

Aseguró que dicho diario se ha caracterizado en los últimos tiempos por ser un medio de comunicación que publica mentiras y que ha sido desmentido en muchas ocasiones incluso por autoridades judiciales.

“Muy recientemente Ricardo Anaya los puso en ridículo, porque un juez los obligo a ratificar y a publicar que lo que habían dicho de Ricardo Anaya (…) Ayer publican que compre un reloj marca Richard de 6 millones de pesos y que lo oculte, totalmente falso aquí está el reloj”.

Dijo que ante ello presentará una denuncia en contra del periódico El Universal por daño moral.