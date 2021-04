Félix Salgado Macedonio anuncia caravana desde Acapulco hacia CDMX

A unas horas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emita su dictamen en torno al recurso de impugnación que se presentó contra la resolución del Instituto Nacional Electoral, Félix Salgado Macedonio y la dirigencia estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anunciaron para el próximo domingo una caravana a la ciudad de México, que saldrá del puerto de Acapulco.

En conferencia de prensa que ofreció en un restaurante de la zona dorada, ubicado a unos metros del Asta bandera, en donde un grupo de simpatizantes del senador con licencia realizan una protesta en contra del INE, para exigir que le sea restituida la candidatura a la gubernatura de Guerrero, que le quitaron el pasado 25 de marzo por no presentar sus gastos de precampaña, confirmó que como un ciudadano más protesta en contra del atraco que cometió al pueblo de Guerrero, el órgano electoral.

“No lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia, en primer lugar y en segundo lugar, nosotros vamos a esperar, porque el tribunal tiene sus propios tiempos, la resolutivo final, yo no conozco ningún documento y vamos a esperar que sesionen los magistrados, las señoras magistradas y dependiendo del resultados nos vamos a volver a reunir para informar de las actividades que vamos a seguir”, precisó.

Salgado Macedonio aseguró que desconoce el anteproyecto que ha circulado en redes sociales en el que, se especula que podrían quitarle la candidatura en definitiva, “no sé si sea real, no lo conozco”, dijo el senador con licencia e insistió que van a esperar, “no nos pueden quitar la candidatura, nadie, porque aparte seria inmoral, sería grosero e inconstitucional, no pueden quitarme mis derechos como mexicano de votar y ser votado, además reúno todos los requisitos legales para hacerlo”.

Insistió que no fue precandidato, nunca, hay un documento en el que el dirigente de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, le pide al Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO) le diga si Morena registro precandidato y ya está por escrito de que Morena no registró candidato, luego entonces, no soy ente obligado a demostrar gastos de precampaña. “Yo tengo toda la fe de que las magistradas y magistrados van actuar apegado al estado de derecho, del lado de la justicia”.

Por su parte, el secretario general en funciones de dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, refirió que están dando una batalla durísima en contra de 7 consejeros del INE, que pretenden anular la democracia en Guerrero, quieren que haya elección sin que participe el principal contendiente, por lo que vamos a seguir con la lucha legal y daremos la lucha política, la movilización y hay un gran respaldo del pueblo de Guerrero.

Anunció que el próximo domingo iniciarán una gran caravana de vehículos a la ciudad de México, que partirá del Asta bandera a las siete de la mañana, por la carretera federal, para demostrarle al INE que no se van a dejar y que van a luchar contra esta injusticia, “el pueblo ya decidió quien debe ser gobernador, que debe ser elegido en las urnas no el escritorio de los consejeros del INE”.

A pregunta si esta caravana la realizan porque existe el temor de que el proyecto de resolución del tribunal les sea contrario, dijo que no, lo hacen como un acto de lucha legitima política de defensa de sus derechos políticos. Los que tienen miedo son del INE, de que no haya competencia. Los que tienen miedo son los adversarios, que ya quieren cambiar de candidato.

Advirtió que van a seguir luchando hasta que el ingeniero Félix Salgado Macedonio, sea el gobernador.

