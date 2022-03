Aprueban en primera vuelta reforma integral a la Constitución de Nuevo León

Diputados locales aprobaron en primera vuelta la reforma integral a la Constitución de Nuevo León.

El documento de 223 artículos fue citado con 41 sufragios a favor y en su artículo cuarto mantiene el derecho a la vida desde la concepción. También tiene cinco transitorios y para leer el dictamen se requirieron más de tres horas.

Te recomendamos: Dan marcha atrás a alza de 15 pesos al metro en Nuevo León

La Diputada de Morena, Jéssica Martínez, cuestionó el que se hable de una nueva Constitución cuando el 90 por ciento es lo que actualmente está vigente y sólo contiene 36 artículos nuevos y 20 de ellos son una copia de disposiciones establecidas en la Constitución de Ciudad de México.

A su vez la legisladora Anylú Bendición, del PT, dijo que es una reforma completamente regresiva, porque no reconoce a las mujeres, "es una reforma y no una nueva Constitución, es una reforma que no tiene la legitimación del pueblo, porque cómo es posible que un grupo pequeño de personas que no fue electo por el pueblo, sean quienes proponen el contenido", añadió.

Política En Nuevo León inician trabajos para una nueva constitución

Sin embargo, al igual que su compañera Martínez, votaron a favor.

Héctor García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales señaló que al aprobar la primera vuelta se estaba apenas abriendo el debate y análisis del contenido de la reforma, pero no estaba votándose ya el texto definitivo, por lo que llamó a no pisotearlo antes de llegar al final.

Añadió que en abril y mayo habrá múltiples conversatorios y conferencias; en junio se realizarán foros para poder llegar a un buen documento final.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Esta reforma integral fue propuesta por el Gobernador Samuel García Sepúlveda.