Aquí no hay autodefensas: Silvano Aureoles critica estrategia de seguridad en Michoacán

El gobernador Silvano Aureoles criticó la estrategia de seguridad del gobierno federal luego decidir reunirse con los grupos de autodefensas con el objetivo de pacificar el estado de Michoacán.

“Aquí no hay autodefensas, sólo hay una corporación policiaca en el estado. En Michoacán no hay autodefensas, hay líderes que se dicen llamar autodefensas pero son líderes de criminales, como el caso de Aquila, Tancitaro”, aseguró el gobernador en conferencia de prensa esta mañana.

Ante la visita del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, al municipio de La Huacana para reunirse con comunitarios y dar el banderazo de arranque de la construcción de una empresa manufacturera, como parte del plan de desarrollo en la región, el gobernador opinó que esa estrategia federal es unilateral puesto que no avisaron sobre la visita del funcionario a la entidad.

“Es una estrategia unilateral porque no me aviso de que venía. Y hoy por no dejar me mandó un mensaje de que viene y que cómo le encantaría que lo acompañara y yo no lo voy a acompañar, fíjese que no, fíjese que no, yo no lo voy a acompañar”, aseguró el mandatario michoacano.

Después de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, asegurara que están en diálogo con grupos comunitarios en los estado de Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles se dijo molesto por tratar de negociar “con criminales”.

Me da mucho coraje que se reúnan con los que ultrajaron a los soldados en La Huacana. Premiarán a delincuentes, hoy viene el licenciado (Ricardo) Peralta a darle dinero a los delincuentes

“Yo difiero de esas estrategias de seguridad porque nada más van empoderar a los que ultrajaron a los soldados, lo que deben hacer es detenerlos, no llevarles dinero y apapacharlos, que pena”, opinó el gobernador de Michoacán.