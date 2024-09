Libia Dennise García asume como primera gobernadora de Guanajuato

Libia Dennisse García Muñoz Ledo tomó protesta al cargo como gobernadora de Guanajuato, convirtiéndose en la primera mujer a cargo del Poder Ejecutivo estatal.

En sesión solemne del Congreso, la mandataria estatal estuvo acompañada de su Gabinete Legal y ampliado, así como de exgobernadores como Miguel Márquez, Vicente Fox, Carlos Medina Plasencia, Héctor López Santillana y Juan Manuel Oliva.

Además, estuvieron presentes María Teresa Méndez y Alfredo Ramírez Bedolla, gobernadores de Aguascalientes y Michoacán respectivamente. Asimismo estuvo el dirigente nacional del PAN Marlo Cortés, así como alcaldes electos del estado.

Elecciones 2024 Concluye PREP y confirma triunfo de Libia Dennise García en Guanajuato

En su mensaje sostuvo que no habrá distinciones partidistas para trabajar con los 46 municipios, así como con el gobierno federal.

“El estado es más que la suma de cada uno de nosotros,su historia, su trascendencia, vocación como cuna del México independiente, es la voz de la libertad.

“Al tomar protesta como gobernadora de Guanajuato, no solo es usando mi voz, no es justo, porque el juramento legal que nunca había sido pronunciado por una mujer, tomo protesta nombrando a las mujeres de Guanajuato”, expresó.

Durante su primer discurso como gobernadora, Libia Dennise García dijo que es momento de la unidad para luchar contra los flagelos que afectan a Guanajuato, como son la violencia y la desigualdad, por lo que llamó a todos los actores políticos y sociales a sumarse al trabajo para hacer la diferencia y buscar la paz y tranquilidad del estado.

Asume Libia Dennise Garcia Muñoz Ledo protesta como gobernadora / Fotos: Miguel Ángel Martínez| El Sol de Irapuato

"Los enemigos de Guanajuato no son los que piensan diferente que nosotros; los enemigos de Guanajuato son la violencia y ja desigualdad", dijo, al tiempo que señaló que debe haber un cambio de mentalidad, pues "cuando nos desunidos, caemos vencidos".

“Hay dos opciones, enfrascarnos en las discusiones o señalamientos políticos que nos alejan a quienes juramos representar o reconocer las diferencias y construir puentes para la construcción del estado”.

Libia García aprovechó para hacer un recuento de todas las mujeres quienes desde su trinchera han aportado para consolidar la grandeza de Guanajuato, como Tomasa Esteves, María Greever, diputadas y políticas, insurgentes y revolucionarias a quienes agradeció que por su lucha ella puede estar en el cargo que ahora asume.

No obstante, Libia Dennise García dejó en claro que así como ofrece un gobierno de apertura y diálogo, no tolerará que por intereses de partidos o personales se frene el desarrollo de Guanajuato.

"Seré aliada de quienes busquen lo mejor iara Guanajuato, sin imponer ninguna ideología ni bandera política (...) pero seré clara: no me detendré frente a quienes tras misiones políticas escondan intereses personales o regateen el avance de Guanajuato, porque para eso me eligieron las y los guanajuatenses".

La gobernadora de Guanajuato explicó también que el llamado a la unidad no es un llamado a la uniformidad, pues es precisamente en la pluralidad donde se podrán encontrar los caminos para lograr el nuevo rumbo y comienzo en el estado.

Refrendó su compromiso con la gente, para que su sexenio sea de cambios, de propuestas y atención a todos los grupos poblacionales.

“Seré aliada, seré aliada de quienes busquen lo mejor para Guanajuato, sin imponer nunca una verdad ni una ideología, con disposición permanente al consenso y con un gobierno de total apertura. Pero también, también seré clara, no decirles que tengo un profundo respeto por los poderes constitucionales”, dijo García Muñoz Ledo.