Atentan contra candidata de Morena-PT en Cuitzeo, Michoacán

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La Fiscalía General del estado de Michoacán informó esta mañana sobre el ataque a balazos que sufrió la candidata de Morena y PT Rosa Elia Milán Pintor, aspirante a la alcaldía de Cuitzeo, cuando regresaba a su casa luego de celebrar un mitin en la misma localidad.

De acuerdo a la información disponible, la aspirante fue agredida por civiles poco después de las 23 horas del domingo, cuando viajaba a bordo de su camioneta particular acompañada por su equipo de campaña.

Fuentes del equipo de campaña de la candidata aseguran que el ataque se dio en la localidad de Mariano Escobedo del municipio de Cuitzeo cuando ya se dirigían a la cabecera municipal. En la entrada del municipio, sin embargo, fueron agredidos con disparo de arma de fuego por los ocupantes de una motocicleta y un auto compacto, quienes les cerraron el paso y dispararon en por lo menos 6 ocasiones.

En el percance, el esposo de la candidata fue alcanzado por un impacto de bala y fue trasladada a un hospital de la ciudad de Morelia, de acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

La FGE dependencia dio a conocer que ya fue abierta una carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos, y emitió medidas de protección a favor de las víctimas.

Suspende Actividades

A través de sus redes sociales, la candidata Rosa Elia Milán Pintor colocó un mensaje donde anunció la suspensión de sus actividades de proselitismo y agradeció la preocupación de las personas que la siguen.

“Quiero agradecer a todos los que han escrito para preguntar por mi estado de salud y mi familia. Sus mensajes son una muestra de su humanidad y cariño hacía su servidora, y les digo que afortunadamente me encuentro bien. Sin embargo, por ahora no me es posible dar mayores detalles sobre el hecho que ya todos conocen en redes sociales”, señaló.

También indicó que: “ La investigación en torno a la agresión se encuentra en manos de la Fiscalía General de Michoacán… y aprovecho para informar que por seguridad de todo el equipo de trabajo, se suspenden las actividades proselitistas programadas”.