Audio que vincula a perredista con cártel crearía una reforma en Guanajuato

En las últimas horas se filtró un audio donde conversan el ex alcalde de Cortazar Hugo Estefanía y Noel Lara “El Puma”, operador del Cártel Santa Rosa de Lima, aunque el gobernador aún no tenía conocimiento de él, indicó que se abrirá una investigación e hizo un llamado a los diputados del Congreso del Estado para realizar una reforma electoral.

“Sin conocer el video, pero creo que es importante que empecemos a reflexionar, voy a darles chamba a los diputados en una posible reforma electoral; hay que blindar a los partidos políticos en las próximas candidaturas, para que no se vean influenciadas con dinero ni con presiones del crimen organizado, esto es una buena oportunidad para replantearnos como partidos políticos a quienes mandamos de candidatos, cómo blindamos que no estén financiados por grupos criminales y creo que esto da pie a una reforma electoral en el estado de Guanajuato”, comentó el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Agregó que estaría comunicándose con el Fiscal General del Estado para conocer si derivado a estos hechos se abra una carpeta de investigación y mostró su preocupación ante los recientes casos donde funcionarios son ligados con grupos delictivos.

Audio será utilizado por Fiscalía

La Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del Estado de Guanajuato indicó que el audio podría ser utilizado para integrarse en la carpeta de investigación y así sea de gran ayuda en los operativos para desarticular a los grupos criminales.

“Yo este video lo conocí anoche como ciudadana, no bajo una denuncia, no como parte de una investigación, tengo el mismo conocimiento hasta el momento que ustedes al darse este tema en redes sociales, yo considero que probablemente será un tema que le podría aportar diversos elementos a la Fiscalía, aporta diversos datos y que no dudaría que lo integrara en las líneas de investigación que ya se encuentran abiertas, porque se trata de varias vertientes, se habla de recursos, de actos propagandísticos como la propia quema de vehículos, se habla incluso de un tema electoral”, comentó la comisionada Sophia Huett.

Asimismo dudó que, como se menciona en el audio entre el ex dirigente del PRD y el presunto operador del cártel, instituciones federales como el Ejército y Policía Federal realizara la quema de vehículos.

“Yo creo que son instituciones altamente confiables, creo que es una de las pocas cosas que podría afirmar, descartaría que alguna institución federal o estatal estuviera ligada a este tipo de eventos, por el contrario, han sido autoridades que han trabajado justamente para el estado de derecho”.