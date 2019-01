El Bronco aumenta tarifas del transporte en Nuevo León

Nuevo León.- El incremento a las tarifas del transporte urbano es inminente y no hay marcha atrás, confirmó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, mientras la sociedad se divide entre los transportistas privados que amenazan con despedir personal de no haber alza, y las organizaciones civiles que mantienen manifestaciones públicas en contra.

Tras poco más de dos días de plantón en las afueras de la oficina del gobernador, la activista y dirigente de la organización Únete Pueblo, Rocío Maybe Montalvo, fue recibida por el mandatario que le dijo que el incremento va y que asume el costo político.

“No es como ustedes dicen, no es así, sí habrá un incremento pero no lo que ustedes dicen”, indicó el Bronco a Montalvo, a quien le habló de lo difícil que es hacer empresa en el ramo camionero. “Te invito a que me traigas alguien que quiera invertir en camiones y le damos la oportunidad, uno solo, tráemelo”, le señaló.

Por su parte, José Alejandro González, vocero de la Asociación de Transporte Público en el estado, explicó que algunas empresas tienen ya problemas para poner en operación sus flotillas completas por no disponer de crédito para combustible.

Tampoco pueden darles mantenimiento porque las agencias les retiraron unidades al retrasarse en los pagos. Incluso, advirtió que podrían acudir al despido de choferes y que hasta han dejado de encender hasta el aire acondicionado de las unidades.

En tanto, Manuel González, secretario de Gobierno, defendió el alza al señalar que los empresarios privados tienen un rezago de cuatro años en las tarifas mientras los insumos han subido 40 por ciento.